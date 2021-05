¡El marido de Ricky Martin derrite las redes al compartir un nuevo retrato de su bebé Renn! El último en llegar a la familia Martin-Yosef deslumbró con su belleza. ¡Cuánto ha crecido! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mes de octubre de 2019 Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef anunciaron la llegada de su bebé Renn. Fue en abril del año pasado cuando el famoso cantante boricua compartió más detalles del cuarto hijo de la pareja, quien lleva el apellido de su esposo: "Aquí mi #arabeboricua… Renn Martin-Yosef", escribió en sus redes. Hoy Jwan Yosef derritió las redes al compartir una nueva foto del pequeño en el que luce el mismo hoyuelo en la barbilla que su atractivo papá, y Ricky Martin no pudo dejar de compartir la foto en sus propias historias. "Mi hayati baby", escribió Juwan Yosef junto a la preciosa selfie que compartió junto al bebé de la familia, en donde puede apreciarse cuánto ha crecido el bello Renn. Ricky Martin no tardó en compartir la bella imagen acompañada de un smiley con los ojitos enamorados y una frase que decía: "lo mejor de mi vida eres tú y tú". Jwan Yosef baby Renn Credit: IG Ricky Martin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los papás de Valentino, Matteo, Lucía y Renn no descartan agrandar la familia. Ricky Martin confesó a la revista Out que le encantaría: "tener muchos nietos en el futuro y pasar cada domingo rodeado de familia". Acerca de tener más hijos, confesó que: "hay momentos en los que quiero 10 más y hay algunas mañanas en las que todo el mundo está llorando y pienso: 'Okay, tal vez estamos bien con seis [personas en la familia]", expresó cómico. "Yo me convertí en padre a los 35", recordó al hablar de sus mellizos. "No es lo mismo que cuando tienes 48. ¡Necesitas la energía! Yo soy fuerte, créeme, soy saludable, puedo cargar a dos bebés a la misma vez y el coche y la mochila— pero es mucho. Es una gran responsabilidad", aseguró en aquel entonces.

