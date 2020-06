Le llueven los piropos al marido de Marlene Favela tras conocerse noticia de divorcio George Seely recibe una lluvia de flores y halagos de las fans, mientras que otras lo acusan de "mal padre". Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras las redes siguen ardiendo intensamente tras la publicación de un estremecedor video en el que Marlene Favela revela que se está divorciando, su marido George Seely ha recibido una verdadera lluvia de piropos. Fue a principios de junio que el australiano de descendencia libanesa debutó en Instagram con su cuenta personal bajo el hashtag "Just George" donde presenta fotos de su tierra y muestra sus hobbies. Con sus 13 posts ha ido sumando seguidores y poco a poco acumulando fans que en castellano lo piropean llamadándole "hombre guapo", "bello", y "actor de Hollywood", entre muchas otras cosas. Pero así como le han llovido las flores a este empresario de la construcción, y ha encendido las pasiones de algunas, también ha despertado la furia de aquellas quienes le han echado en cara ser un "mal padre". "¿Y Marlén y tu beba por qué no tienes fotos con ellas?", inquirió una de muchas usuarias de la plataforma. "¿Porque nunca metes fotos con tu esposa? Ya no están juntos?", preguntó alguien más en una serie de comentarios similares. Uno de ellos, donde aparece con el clásico sombrero australiano ha encendido pasiones: Image zoom En otro post aparece mostrando su nuevo corte de cabello. "El hombre más buscado por las latinas", exclamó una fan: Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y no han faltado quienes han salido a exclamar que en estos casos los únicos que conocen bien a bien la situación son sus propios protagonistas: "Por eso es que hoy por hoy la vida de la gente es un circo que les importa la vida de los demás vivan sus vidas y no la desgasten queriendo joder a otros. Ellos sabrán si vuelven cuando vuelven o por que, si no están juntos que sea para bien. Y si se reconcilian ellos sabrán es más ni saben cómo son las cosas y ya están juzgando Y ojo no estoy a favor ni del uno ni del otro pero ustedes solo destruyen con sus comentarios". Mientras las cosas toman su curso, el empresario parece continuar en Sydney, mientras que su mujer e hija permanecen en Estados Unidos. Seely también es padre de tres hijos varones —Gabriel, de 12 años; Reny, de 10; y Cassius, de 4, a quienes no ve desde hace tiempo por una disputa con su expareja en Australia. Lo cual hace aún más difícil la posibilidad de que en un día cercano los menores pueden conocer su hermanita. "Estoy seguro de que saben de ella a través de [las redes sociales]. No han conocido tampoco a Marlene, lo que es muy desafortunado", exclamó a People en Español en su edición de marzo pasado. "[Pero] espero que algún día lo harán".

