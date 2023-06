Maribel Guardia habla a dos meses de la muerte de su hijo: "Apenas estoy aprendiendo a vivir con la pérdida" La actriz Maribel Guardia habló en exclusiva con People en Español sobre cómo está sobrellevando la muerte de su hijo Julián Figueroa Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maribel Guardia y Julián Figueroa Maribel Guardia y Julián Figueroa | Credit: Mezcalent Han pasado ya dos meses desde que Maribel Guardia perdió a su único hijo, Julián Figueroa, - fruto de su relación con el cantante Joan Sebastian- quien falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular en abril. Desde entonces, la costarricense se ha refugiado en sus actividades laborales. "Yo estoy en medio del proceso, trabajo en ello todos los días, tengo días buenos, y otros no tanto", cuenta la actriz, quien se encuentra trabajando en la obra Lagunilla mi barrio en Ciudad de México y un talk show. "Si me ven trabajando es en buena parte como una terapia de ocupación que me aconsejó mi tanatóloga, pero no creo llevar ni la mitad del proceso". La realidad es que no solo el trabajo ha sido una gran terapia para Guardia, también su nieto Juliancito, su esposo, Marco Chacón y otros familiares. "Hay que agarrarse mucho de Dios, pero como dicen: 'A Dios rezando y con el mazo dando'", dice. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto es, Dios ayuda, pero una tiene que echarle todos los kilos y hacer el trabajo de sanación todos los días y también me sirve entender que los seres amados que se nos adelantan quisieran vernos bien, así que en honor a ellos también debemos estar bien". Y finaliza. "Cuando tienes la experiencia de perder un hijo, te das cuenta de que miles de personas también lo han vivido, recibo comentarios todos los días de personas que han pasado por la misma experiencia. Apenas estoy aprendiendo a vivir con la pérdida, cualquier cosa que puedas decir es poco".

