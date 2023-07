Mariana Echeverría pierde al bebé que esperaba: "Dimos por hecho una vida a tu lado y ahora tenemos una vida sin ti" "Te imaginamos cuidándote y guiándote pero el plan salió otra vez al revés, tú nos cuidas y nos guías", escribió este domingo desde su perfil de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mariana Echeverría Mariana Echeverría | Credit: Mezcalent Hace tan solo unas semanas, la conductora mexicana Mariana Echeverría compartía emocionada a través de las redes sociales que iba a convertirse nuevamente en mamá. "¡Estamos embarazados! Qué emoción vivir esto otra vez y que se los podamos compartir", escribía desde su perfil de Instagram. "No tengo palabras para describir lo que estoy viviendo, Dios me dio la oportunidad de volver a ser madre. Hoy dentro de mi vientre esta mi bebé arcoíris, un bebé que viene lleno de luz, energía y esperanza. Estoy feliz, feliz, feliz y al igual que con Lucca [su primogénito], Óscar [su pareja] y yo haremos todo lo posible por ser los mejores papás. Cada día reafirmo que los tiempos de Dios son perfectos. Bienvenid@ bebé!". Este domingo, Echeverría dio a conocer que perdió al bebé que esperaba. "Nos imaginamos y dimos por hecho una vida a tu lado y ahora tenemos una vida sin ti. Te imaginamos cuidándote y guiándote pero el plan salió otra vez al revés, tú nos cuidas y nos guías", comenzó escribiendo desde su perfil de Instagram, donde está a punto de alcanzar los 3 millones de seguidores. "La vida nos sigue poniendo pruebas muy fuertes, pero cada una de ellas nos da mayor resiliencia. Hoy tenemos un motivo por el cual recuperarnos y salir adelante lo antes posible, que está con nosotros y nos necesita; se llama LUCCA", continuó la también empresaria. "Con todo el amor les pedimos respeto en este proceso que no ha sido nada fácil para nosotros". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las muestras de apoyo y cariño de la comunidad artística no se hicieron esperar. "Todo mi amor a los tres", comentó en su publicación la actriz y conductora Cecilia Galliano. "Te adoro", escribió por su parte el actor Lambda García. ¡Mucha fuerza Mariana!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mariana Echeverría pierde al bebé que esperaba: "Dimos por hecho una vida a tu lado y ahora tenemos una vida sin ti"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.