Esposa de Fernando Carrillo publica sobrecogedoras imágenes de su parto natural La joven María Gabriela compartió con sus seguidores unas impactantes fotografías del momento en que dio a luz a su hijo Milo. "Esto es un parto". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Apenas un mes después de dar la bienvenida a su pequeño Milo, su mamá María Gabriela lo celebró con unas fuertes imágenes del día de su nacimiento. Fue en casa y a través de parto natural con la matrona y su esposo, Fernando Carrillo, como testigos de este momento tan único en la vida de una mujer. A estas impactantes instantáneas del momento que muestra el dolor físico de la joven, le acompañó un texto en el que la mamá primeriza cuenta sincera cómo fue esta experiencia. "Increíble lo rápido qué pasan los días. Todavía siento que fue ayer que estuvimos en esa mágica ceremonia de vida y muerte, mi amor, ¿tú te acuerdas? ¿Cuándo saliste de mis adentros con toda la fuerza del mar y la luna? Esto es un parto, esta es la fuerza del universo en una fotografía. Miro esta foto y lloro de alegría, de amor y de tristeza", comenzó su poderoso escrito. La fuerza de las fotos y su delicado contenido hizo que Instagram avisara a los usuarios de la sensibilidad del mismo. En ellas se divisa a la madre empujando para sacar a su hijo con la ayuda de una partera. En su dedicatoria también incluyó unas palabras para su esposo, el actor venezolano, al que agradeció ser su cómplice y el mejor compañero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias amado esposo por registrar este precioso momento y por saber acompañarnos a lo largo de este duro y hermoso momento", añadió. Por su parte, el protagonista de Abigail también celebró el mes de vida de su segundo hijo con quien está viviendo una de las etapas más bonitas como papá. "Feliz 1 mes de aniversario, AMADO MILO", expresó. ¡Muchísimas felicidades y toda la salud del mundo para este pequeñín!

