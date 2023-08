Desde sus vacaciones en París, María Celeste Arrarás comparte mensaje de "alerta roja" La periodista dio a conocer un "sorpresivo giro" sobre uno de los temas más comentados en la actualidad informativa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre al día con la noticia, María Celeste Arrarás está conectada a la última hora incluso en sus vacaciones. Desde la bella París, donde pasa unos días, la periodista compartió una "alerta roja" con sus seguidores sobre una noticia que empieza a expandirse como la pólvora. "Hace unos días les compartí un video donde apoyo el mensaje que difunde la cinta Sound of Freedom, que es crear conciencia sobre el tráfico ilegal de menores, una triste realidad que no conoce de género, nacionalidad, ni afiliación política. Los secuestradores y depredadores están en todas partes. Y quiero decirles que mi postura no cambia, sigo apoyando el denunciar este delito rampante que se registra en todas partes del mundo. Más les comparto un sorpresivo giro", escribió. Maria Celeste Arrarás Credit: Instagram/ María Celeste Arrarás Sorprendida con la noticia que se ha dado a conocer a través de varios medios internacionales, la puertorriqueña quiso pronunciarse en sus redes. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy me levanto con la noticia de que uno de los financistas de Sound of Freedom, Fabián Marta, fue arrestado en Misuri nada menos que por secuestro infantil. Las autoridades estadounidenses lo acusan de participar en el secuestro de dos menores de 14 años. La naturaleza del incidente relacionado con su caso penal aún no está clara. Su nombre aparece en los créditos del film y ahora también aparece en los titulares de varios periódicos internacionales que están reseñando el escándalo", informó. Ante todo, María Celeste quiso aclarar que, independientemente de si Marta es culpable o no, el mensaje de la película sigue siendo igual de necesario, importante y válido. Pero, no ignora que, de ser cierta esta acusación, de la que él se declara culpable, supondría un golpe muy fuerte para el equipo de la cinta y un llamado de atención muy grande a todos. "Hay que señalar que se trata de una acusación (Marta se ha declarado inocente a través de su abogado) y que las posibles acciones de un individuo no deben empañar el mensaje de salvar a los pequeños víctimas de trata humana, pero esto nos recuerda, precisamente, que el problema puede estar en cualquier parte", concluyó la comunicadora.

