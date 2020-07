María Celeste Arrarás celebra los 21 años de su hijo adoptivo con este inolvidable recuerdo La conductora de Al rojo vivo felicitó a su hijo con una emotiva imagen que muestra el momento de su llegada al hogar. "Este fue el día que conocí a mi querido hijo". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con orgullo y, sobre todo, mucho amor, María Celeste Arrarás fue de las primeras en felicitar a Adrian, su hijo adoptivo que cumple nada menos que 21 primaveras. El número de años que lleva junto a ella y su familia y que llegó para llenar su vida de dicha y alegría. La conductora de Al rojo vivo compartió dos entrañables imágenes para felicitar al hombre de la casa y uno de sus grandes cómplices. La primera fue un emotivo recuerdo del día en que tuvo por primera vez en sus brazos al que se convertiría en su gran amor. "Desde Rusia con amor... Este fue el día que conocí a mi querido hijo", comienza el sentido escrito de la periodista puertorriqueña en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La instantánea es la viva imagen de la felicidad, un día que cambiaría la existencia de ambos de la forma más bonita que uno pueda llegar a imaginar. "Pensé que cambiaría su vida y fue él quien cambió la mía. Parece que fue ayer y sin embargo ya mañana cumple 21 años", anunciaba este jueves la presentadora muy orgullosa. Nada más levantarse María Celeste ha vuelto a compartir otra foto de Adrian, esta vez de su momento presente, convertido en todo un hombre de provecho y responsable. Lo ha hecho junto a una preciosa felicitación que nace del corazón de una madre. "No podría pedir un mejor hijo. Feliz 21, Adrian", escribió. ¡Pero eso no fue todo! Si hace unos días descubríamos que el joven ayudaba al equipo técnico de ARV para acomodar el estudio en casa, en breve nos dará otra sorpresa que María Celeste nos ha adelantado. "¡Pendientes porque pronto escucharán su música!", compartió entusiasmada. Ella será, sin lugar a dudas, su primera fan en la lista. El amor y el cariño por parte de ambos salta a la vista. Adrian quiso agradecer por las felicitaciones con una foto junto a la mujer de su vida, su mami. "Gracias por todo el amor y los buenos deseos", expresó. Desde People en Español nos unimos a ese número de personas que te desean un sinfín de cosas bonitas y bendiciones. ¡Feliz cumpleaños Adrian!

