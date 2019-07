¡Increíble pero cierto! Margarita Magaña tiene una hija de 19 años La actriz mexicana, quien diera vida a Aída en la exitosa telenovela Teresa, es mamá en la vida real por partida triple. ¡Conoce a sus hijos! By Moisés González ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Aunque suelen ser, sin duda, las más queridas, no hace falta ser la protagonista de una telenovela para contar con el cariño del público. Hay actrices que habiendo interpretado toda su vida personajes secundarios también han logrado ganarse un lugar muy especial en el corazón de los televidentes. Este, por ejemplo, es el caso de Margarita Magaña, la inolvidable Aída del exitoso melodrama Teresa que encabezó Angelique Boyer en 2010. La intérprete de 39 años, que ha participado en entrañables ficciones de Televisa como Un gancho al corazón y Lo que la vida me robó, lleva aproximadamente tres lustros de carrera artística a sus espaldas. Pocos saben, sin embargo, que Magaña no solo es mamá en la vida real por partida triple sino que su hija mayor ya es toda una mujer puesto que tiene 19 años. “Shakti es la que me ha acompañado en esta carrera y en esta aventura porque la verdad es que llegó como muy temprano a mi vida”, reconoció recientemente la actriz a través de sus redes sociales. Magaña se convirtió en mamá siendo muy jovencita por lo que ha tenido que combinar desde hace casi dos décadas su faceta de mamá con su carrera artística. Y, aunque no ha sido un trabajado nada fácil, la intérprete ha logrado dar con la fórmula perfecta para poder hacer ambas cosas. “Las mujeres la tenemos muy complicada porque somos trabajadoras y mamás. Si el niño está enfermo y estás trabajando entonces sí estás trabajando pero estás todo el tiempo pensando que el niño está enfermo. Pero somos muy capaces entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio para hacer las dos cosas”, afirmó la actriz, quien reside actualmente en Mérida, Yucatán. Además de Shakti, Magaña tiene dos hijos más: Constanza, de 7, y Mateo, de 4. “Sí soy (mamá consentidora), pero también soy de límites, de horarios. Soy disciplinada”, se sinceró. “Como les actúo de que estoy enojada entonces sí me hacen caso”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Magaña, que tras tener a su tercer hijo decidió alejarse un tiempo de la televisión para poder dedicarse a ser mamá a tiempo completo, se declara lista para participar nuevamente en una telenovela. “Estoy en esta onda como de que estoy regresando porque tuve a mi chiquitín y estuve como más dedicada a ser mamá y dándome la oportunidad también de ser mamá porque empecé a trabajar muy chiquita y tengo una hija muy grande a la cual sí estuve con ella pero se me fue muy rápido, entonces sí tengo proyectos de hace teatro y de hacer series y estoy regresando y ahí vamos poquito a poquito, pero me encantaría hacer teatro y me encantaría hacer telenovelas”, aseguró. Advertisement EDIT POST

