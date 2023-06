¡Ya son papás! Marc Anthony y Nadia Ferreira muestran la primera foto de su bebé La pareja dio a conocer que se convirtieron en padres y compartieron la primera imágen de su retoño, ¡felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nadia Ferreira Marc Anthony Credit: JB Lacroix/Getty Images Justo hace unos días, Nadia Ferreira compartió en exclusiva a People en Español que estaba más que preparada para recibir a su primogénito, tanto, que la ex Miss Paraguay seguía un dieta más que rigurosa para que ella y su bebé estuvieran en óptimas condiciones. "Mi vida ha dado un giro al 100%", dijo sobre su primer embarazo junto a su esposo, el cantante Marc Anthony. "Es algo que siempre desee en mi vida y el cual tengo toda mi energía puesta en eso". Hoy, la espera llegó a su fin, y la pareja dio la buena nueva a través de sus redes sociales. Sin mencionar el sexo de su criatura, los artistas y empresarios compartieron una imágen en blanco y negro. "El tiempo de Dios es perfecto", escribieron junto a la primera postal de su bebé. "Feliz día del padre". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Las felicitaciones y buenos deseos, por su puesto no se hicieron esperar. "Los amo", escribió Maluma. "Muchísimas felicidades queridos", dijo la primera actriz Ana Martin. Seguida por le esposa de Luis Fonsi, Águeda López. "Bebe, felicidades amigos míos". Bebé de Marc Anthony y Nadia Ferreira Bebé de Marc Anthony y Nadia Ferreira | Credit: Instagram Marc Anthony/ Nadia Ferreira Durante los meses de gestación, Anthony fue el encargado de que Ferreira viviera una maternidad repleta de paz y tranquilidad. "El apoyo de Marc es fundamental [en] mi embarazo, y la mayor parte de todo esto es por él", aseguró la modelo a People en español en marzo. "Sé que [Marc] va a ser un excelente papá", aseguró la madre primeriza de su pareja, quien tiene seis hijos de anteriores relaciones. "Eso ya me queda claro". Ferreira y Anthony quedaron flechados a principios del 2022, en un acto de la fundación del cantante Maestro Cares. Meses después, la pareja se comprometió y fue el pasado enero frente amigos como David Beckham, Salma Hayek, Lin-Manuel Miranda o Maluma, que la pareja dio el "sí acepto" en el Pérez Art Museum de Miami. Un mes después, los tórtolos anunciaron que estaban embarazados. ¡Felicidades a la pareja!

