¡Marc Anthony derrite las redes con esta foto de su hijo! El cantante compartió una imagen de pies a cabeza de su recién nacido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumple un mes del nacimiento de su bebé, Marc Anthony ha complacido a sus seguidores que llevan días pidiendo fodos de su hijo con Nadia Ferreira. Así mismo lo ha hecho. ¡Y de qué manera! El pequeño no ha aparecido solo, tampoco con sus padres, sino con un tío muy especial, muy unido y querido por la familia. "Tío David nos vino a visitar. Qué bendición", lee el mensaje escrito por Marc junto a una foto entrañable. ¿De quién se trata? Marc Anthony Marc Anthony muestra feliz a su bebé | Credit: (Photo by Ethan Miller/Getty Images) Pues nada más y nada menos que del mismísimo David Beckham, quien acudió a ver a la pareja y, sobre todo, al recién nacido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen es todo ternura. El que fuera el futbolista más galáctico del Real Madrid, se dejó ver obnubilado, con toda la razón, por el chiquitín, al que dio un besito en el pie. La unión entre el deportista y el cantante va más allá de la amistad, son casi familia. Además de verles juntos en un montón de celebraciones a nivel personal, David se convirtió en padrino de su boda con Nadia. Este gesto de mostrarle como el 'tío' de su bebé vuelve a confirmar esa hermandad que mantienen. Y que, de paso, ha permitido que los fans del artista hayan podido ver casi al completo al sexto hijo de Marc.

