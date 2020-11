Close

Mamás famosas que poseen una cinturita de avispa Por Mayra Mangal Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram Kim Kardashian, Ninel Conde, Jennifer López, Ivy Queen. Estas estrellas conservan una cintura envidiable a base de esfuerzo y dedicación ¡y se nota! Mira la lista. Empezar galería Kim Kardahian Después de dar a luz a sus hijos North y Saint West, la estrella de telerrealidad se entregó en cuerpo y mente a recuperar su figura. En 2018 exclamó orgullosa que su cintura medía ¡24 pulgadas! y las ha conservado. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López La cantante y actriz no perdona el ir al gimnasio y sigue una dieta bastante rigurosa, así a logrado tener esta figura a pesar de ser madre de mellizos. 2 de 10 Applications Ver Todo Ninel Conde Esta recién casada seguramente puede usar la ropa que se ponía hace 15 años, pues a pesar de ser mamá de una hija de 23 y un niño de 6, ella sigue teniendo un cuerpo envidiable. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Ivy Queen Y si de bellas boricuas hablamos mamá de la adorable Naiovy Kháli Star Sánchez no se queda atrás ¿ya vieron su cinturita? 4 de 10 Applications Ver Todo Bárbara de Regil La influencer mexicana tiene un cuerpo tan impactante que incluso sus abs compiten con los de su hija, la también bella Mar Alexa, que ya está en la adolescencia. 5 de 10 Applications Ver Todo Acarely Arámbula 'La Chule' ha dejado boquiabiertos a millones con sus posts donde revela que a pesar de haberle dado dos bellos hijos al cantante Luis Miguel, sigue conservando su famosa figura. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquinquirá Delgado La esposa de Jorge Ramos y madre de dos hijas, una de ellas de 28 años, se ejercita para mantener la bella silueta que la distingue ¡y los resultados saltan a la vista! 7 de 10 Applications Ver Todo Shakira ¿Y qué decir de la superestrella colombiana? Sí, es cierto que sus adorados Milán y Sasha nacieron ya hace 7 y 5 años, respectivamente, pero ella nunca ha bajado la guardia y mantiene la cinturita. 8 de 10 Applications Ver Todo Kylie Jenner La influencer y multimillonaria tuvo a su hija Stormi hace ya dos años y al poquito tiempo de haber dado a luz mostró cómo recuperaba la cinturita que, sobra decirlo, nunca ha perdido. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cardi B La controversial rapera de sangre dominicana no oculta que se hizo unos 'arreglitos' después de que naciera su hija Kulture Kiari Cephus, hace dos años. ¡Pero a pesar de la ayuda ha mantenido el cuerpazo! 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

