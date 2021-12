"Para que vengan con un padre con problemas, mejor [se] crían solos": Mamá de Amara La Negra sobre la decisión de su hija de ser mamá soltera María Oleaga, madre de Amara La Negra, habla en exclusiva sobre la decisión de su hija de ser mamá soltera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amara La Negra Digital Cover Credit: Foto: @mr_guerra; Peinado: Wilo Vazquez/@wilo.vazquez; Maquillaje: Nathalie "Picaasso" Pierre/@picaasso; Diseñador de vestuario e imagen: Miguel Angel Masjuán/@miguemasjuan Cuando Amara La Negra le comunicó a su madre María Oleaga la noticia de su embarazo, lo hizo de una forma muy especial. "Me da un regalito [la foto del ultrasonido] en una cajita, estaba casi llorando, tenía miedo, me decía: 'Es que tú me vas a pelear'", recuerda Oleaga de ese mágico momento. " El tiempo de Dios es perfecto, para mí fue una sorpresa porque yo ni se lo podía creer… me emocioné tanto". No es para menos, la madre de la cantante, ha sido el ángel que ha velado por el bienestar de su hija única desde que nació. "Yo la crié a ella sola prácticamente", confiesa Oleaga, quien apoyó la decisión de su primogénita de ser madre soltera de sus dos mellizas. "Padre no es el que engendra, padre es el que cría. Mejor criarlos en paz y tranquilos". Con esa tranquilidad, Oleaga habló en exclusiva con People en Español de cómo su hija está viviendo su embarazo . ¿Cómo le dio Amara la noticia de su embarazo? Para mí fue una sorpresa, yo estoy convencida de que eran tres [bebés]. Yo me emocioné tanto, cuando me enteré del primero. Ya no se podía hacer nada, ella estaba sangrando. Ella tuvo un aborto y ni me enteré, pero cuando llega de Santo Domingo y me da un regalito [la foto del ultrasonido] en una cajita, estaba casi llorando, tenía miedo, me decía: "Es que tú me vas a pelear". Y es que como ella tiene tantos proyectos, para tener un embarazo hay que planificarlo, tú no puedes estar tan agitada. El tiempo de Dios es perfecto, para mí fue una sorpresa porque yo ni se lo podía creer, acababa de perder un hijo. "El tiempo de Dios es perfecto... yo no lo podía creer" — maría oleaga ¿Cómo la ha apoyado? Yo siempre le digo: "Tú estás embarazada y yo estoy [sintiendo] los malestares". Se despierta en la madrugada y cada hora le da hambre: "Quiero esto, quiero el otro". Yo me levanto a hacerle algo, le paso la mano por la barriguita, le doy besitos. Es primeriza y son dos, [hay que consentirla]. Amara La Negra Digital Cover Credit: Foto: @mr_guerra; Peinado: Wilo Vazquez/@wilo.vazquez; Maquillaje: Nathalie "Picaasso" Pierre/@picaasso; Diseñador de vestuario e imagen: Miguel Angel Masjuán/@miguemasjuan ¿Cómo piensa que será mamá soltera? Mi admiración es más, cuando tienes las agallas de enfrentar el mundo y más con dos [niños] como ella está decidida. Yo le digo: "Mira para que vengan con un padre con problemas, [con] mala crianza, mejor [se] crían solos, padre no es el que engendra, padre es el que cría". Para que tengan una crianza de problemas, nervios, trauma. Mejor criarlos en paz y tranquilos. Yo la crié a ella sola prácticamente. Ella es una mujer completa, es mi ídolo. Tiene mi admiración, intachable, es mi modelo a seguir. Una cosa es el personaje de Amara La Negra y otra la mujer en su privacidad. "Para que vengan con un padre con problemas, [con] mala crianza, mejor se crían solos. Mejor criarlos en paz y tranquilos" — maría oleaga ¿Cómo es ella en la intimidad? Ella es un ángel, muy cariñosa, muy humana, natural, real, sincera, es tranquila en su casa, bien casera. Ella no es de muchos amigos. Ella es muy orgánica. Le gusta andar en shorts [en la casa], toda despelucada, le gusta andar descalza. Le gusta informarse mucho. Ella es una niña muy preparada. Es activista. Siento mucho orgullo, me siento realizada como madre. Quería a una mujer preparada para enfrentar la vida y es lo mismo que deseo para mis nietos. Yo quiero ser parte fundamental de la educación de mis nietos, estoy más que preparada.

