Maite Perroni revela el sexo de su bebé ¿es niña o niño? La actriz y cantante mexicana Maite Perroni revela el sexo de su bebé. ¿Tendrá un niño o una niña? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni reveló el sexo del bebé que espera. La cantante y actriz de 39 años espera su primer bebé con su esposo, el productor Andrés Tovar. La exRBD está embarazada y viviendo una etapa mágica. Perroni reveló a la revista CARAS que espera una niña. "Claro que quería ser mamá y quería formar una familia, pero no sentía que era algo inmediato. Para mí, era muy importante el poder desarrollarme profesionalmente, viajar, tener mi autonomía y mis propias experiencias. Nunca dije 'no quiero ser mamá', pero si lo veía lejano. Ahora, esto llega en el momento perfecto en el que me siento una mujer muy consciente de lo que estoy viviendo, sin embargo, aún así estoy descubriendo todo", dijo Perroni a CARAS. "Siempre quise tener una niña", añadió Tovar a la revista. La estrella mexicana reveló en esta entrevista que estaba embarazada el día de su boda y un amigo suyo le compró una prueba de embarazo tras ella viajar a Barcelona a probarse su vestido de novia. La actriz revela que pensaba que estaba cansada por su ajetreada agenda y le sorprendió enterarse de que tenía dos semanas de embarazo. "Justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda. Es increíble cómo es la vida, los regalos de Dios y del universo, pues todo se acomoda y de pronto ya era el combo perfecto", dijo la futura mamá primeriza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maite Perroni y Andres Tovar Maite Perroni y Andres Tovar | Credit: John Lamparski/Getty Images for Empire State Realty Trust Perroni añadió que no se cierra a la posibilidad de tener más hijos junto a Tovar. "Si las cosas se dan y llega otro bebé más adelante, vamos a ser los más felices y sino también, creo que vamos a estar siempre abiertos a recibir lo que esté en nuestro camino y a abrazarlo y a disfrutarlo juntos". ¡Felicidades!

