Maite Perroni celebra la próxima llegada de su nena con un baby shower Ya empiezan las celebraciones previas al nacimiento de la hijita de Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 6 de enero de 2023, Maite Perroni dio a conocer que, junto a su esposo Andrés Tovar, estaba esperando a su primer bebé, que será una niña. Ante ello, existía la duda si la famosa haría el tradicional baby shower previo a la llegada de la nenita. Ahora, ya hubo un evento de esta naturaleza, pero no fue organizado por la integrante de RBD, sino por Rocío Sánchez Azuara quien en es amiga de la pareja; de hecho, la conductora y el productor colaboran juntos en el talk show Acércate a Rocío. Así, el pasado fin de semana, la presentadora realizó el evento. "Celebrando la llegada de una nueva vida. Que venga con mucha salud y bendiciones siempre Maite Perroni y Andrés Tovar", escribió Sánchez Azuara en su cuenta de Instagram. Acompañó este texto con una serie de fotografías del evento, donde se puede apreciar que el lugar estaba decorado con globos mate y plateados en color rosa; también se aprecian algunos en tono blanco, amarillo y azul. Además, se logra ver que hay una serie de flores y una mesa especial de dulces y botanas para los invitados. Maite Perroni Maite Perroni | Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la actriz agradeció este gesto. "Mil gracias Rocío Sánchez Azuara por organizar este baby shower para Andrés Tovar, para mí y nuestra bebé", fue el mensaje que dejó en una imagen que dio a conocer en una de sus historias en Instagram. Maite Perroni Perroni luce un vestido azul y margas largas, y de calzado tiene unos tenis blancos. Su atuendo deja al descubierto su abultada pancita. En todo momento muestra una gran sonrisa. Por su parte, Tovar viste un pantalón rosa, saco azul, playera y tenis blancos. Quizá la integrante de RBD realice otro baby shower al que asistan sus compañeros de la agrupación. Maite Perroni, quien antes de su embarazo había hecho público su interés por tener hijos, ahora está disfrutando de su próxima maternidad.

