Maité Perroni y Andrés Tovar dan la bienvenida a su primer bebé La actriz y el productor mexicano derritieron de ternura a los fans con una adorable foto junto a la recién nacida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maité Perroni y Andrés Tovar Credit: Photo by John Lamparski/Getty Images for Empire State Realty Trust) ¡Maité Perroni ya se convirtió en mamá! Así lo reveló la actriz y su esposo Andrés Tovar este martes cuando anunciaron en redes la llegada de su primer bebé. La pareja compartieron una adorable fotografía en sus redes sociales en la que se le ven tomando de la mano a la pequeña Lía junto a un conmovedor mensaje en el que expresaban su agradecimiento por este nuevo capítulo que comienzan. "Bienvenidas las desveladas, los pañales… ¡junto a nuestro amor incondicional! Eres nuestra más grande bendición. ¡Te amamos Lía!", escribieron en sus perfiles de Instagram. Las reacciones de los famosos no se hicieron esperar y amigos, colegas y familiares le escribieron mensajes de felicitaciones por su primogénita, entre ellos Angelique Boyer, Anahí, Sebastián Rulli, Omar Chaparro, Joy Huerta y Alejandro Spritzer, por mencionar algunos. "Bebecita hermosa, bienvenida. Te amamos", "qué felicidad, qué ganas de conocerla", bienvenida a la nueva madre que eres", "toda la salud, toda la vida y los mejores deseos", se leen en la publicación. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue a principios de enero cuando Perroni anunció que estaba a la espera de su primer bebé: "¡Feliz día de reyes! Ahora sí, que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más desean sus corazones, que sea un gran año para todos", señaló la cantante en un reel publicado en su cuenta personal de Instagram. La también cantante e integrante de la banda RBD contrajo matrimonio con Tovar en octubre de 2022.

