Maite Perroni sobre su embarazo: "[Es] todo un proceso personal que estoy descubriendo" La actriz y cantante mexicana Maite Perroni habló en exclusiva sobre esta nueva etapa en donde próximamente se estrenará como mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni goza una de las mejores etapas de su vida. Y no es para menos, además de que este año se convertirá en madre, la cantante se unirá en una gira con sus compañeros del grupo RBD. "Estoy desbordada de muchas emociones", dijo en exclusiva la también actriz. "Y por supuesto [es] todo un proceso personal que estoy descubriendo y experimentado por primera vez, pero [estoy] acompañada de mucho amor, mucho apoyo y de una compañía que me fortalece muchísimo para dar estos pasos tan importantes". Maite Perroni Maite Perroni | Credit: Mezcalent.com Y es que no solo su esposo, el productor mexicano Andrés Tovar es la mancuerna de Perroni en este ciclo. "Mis amigas que ya tienen la experiencia me van ayudando y me estan dando consejos y sugerencias", cuenta risueña la artista. "Es un proceso de vida muy hermoso y en el que me estoy conociendo en otra etapa totalmente nueva". Perroni y Tovar compartieron la noticia de su embarazo en enero a través de las redes sociales. "Hoy agradezco por todo lo que ya he recibido", mencionó Perroni en una historia que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Y por lo que aún está por venir".

