Maite Perroni confirma embarazo: "Ahora somos tres" La cantante y actriz mexicana Maite Perroni confirmó que espera su primer hijo con su esposo, el productor mexicano Andrés Tovar Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni y Andrés Tovar dieron la bienvenida al 2023 con el mejor regalo: se convertirán en padres. La pareja dio la noticia a través de sus redes sociales durante la tradicional partida de la rosca del Día de Reyes. En un video, se ven las manos de la pareja al momento de cortar un trozo de pan en donde aparece el mensaje "ahora somos tres". Posteriormente, en una bota navideña, la actriz y su pareja, -quien no ha dado a conocer si su primogénito será niño o niña- compartieron el supuesto mensaje que les dejó Santa Claus. "Dejaron su carta bajo el árbol y su deseo se hizo realidad, van a ser papá y mamá". Las felicitaciones por parte de amigos no se hicieron esperar. "Qué bonita noticia!! Muchas felicidades queridos amigos!! Que sigan las bendiciones y venga con mucho pan bajo el brazo", escribió Sebastián Rulli. "Bebé te esperamos con todo el amor del mundo tus tías y tíos. Te amamos desde el primer segundo y aquí voy a estar siempre para ti", escribió Anahí por su lado. Los rumores sobre el embarazo de la ex RBD surgieron en abril. Sin embargo, fue a través de su representante Carolina Palomo, que la también empresaria lo desmintió. "Esta información es totalmente falsa. Los comentarios son malintencionados. Maite está inmersa en la filmación de la serie de Triada (Netflix), ¿cómo va a estar embarazada?". Maite Perroni Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar | Credit: Mezcalent El run run siguió durante los próximos meses. De hecho, tras su boda con el productor mexicano en octubre, la artista siguió desmintiendo la información. Perroni y Tovar dieron a conocer su relación en octubre del 2021, en septiembre, los tórtolos decidieron que darían el sí frente al altar junto amigos y familiares. "¡Lo hicimos!", comienza su escrito. "Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos. Rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló". ¡Felicidades a la pareja!

