Las mágicas vacaciones de Marjorie de Sousa y su hijo Matías en un lugar de ensueño Madre e hijo se encuentran disfrutando de unos días mágicos en el hotel Nickelodeon Resort Riviera Maya. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa y su hijo; Marjorie de Sousa | Credit: Instagram Marjorie de Sousa; Mezcalent Los últimos meses han sido de mucho trabajo para Marjorie de Sousa. La actriz venezolana estaba inmersa en las grabaciones de El conde: amor y honor, el nuevo melodrama de época de Telemundo que cuenta con las actuaciones protagónicas de Ana Brenda y Fernando Colunga. La semana pasada, de Sousa recién terminó de grabar esta esperada historia en la que se adentra en la piel de Cayetana, un personaje antagónico que dará mucho de qué hablar. "[Estoy] muy emocionada de que pronto puedan ver el increíble trabajo de todos. Soy muy afortunada de poder estar nuevamente en un proyecto con personas tan talentosas y de una gran trayectoria", contaba la actriz días atrás en exclusiva a People en Español. Tras meses de intensas jornadas de trabajo, ahora es tiempo para descansar y, sobre todo, para seguir creando memorias en compañía de su hijo Matías, el gran amor de su vida. Por eso, la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amores verdaderos y el pequeño de 5 años pusieron rumbo esta semana a la Riviera Maya para disfrutar de unos días mágicos y especiales en un lugar de ensueño: el hotel Nickelodeon Resort Riviera Maya. Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa y su hijo Matías | Credit: Instagram Marjorie de Sousa "Nada mejor que disfrutar con nuestra familia en este mágico lugar", escribió Marjorie a través de su perfil de Instagram, donde está a punto de alcanzar los 9 millones de seguidores. Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa y su hijo Matías | Credit: Instagram Marjorie de Sousa Aunque la actriz está disfrutando como niña pequeña de esta inolvidable experiencia, sin duda el más emocionado es Matías. Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa y su hijo Matías | Credit: Instagram Marjorie de Sousa El niño, que cumplirá 6 años en enero del próximo año, ya ha podido ver en persona a varios de sus personajes animados favoritos, entre ellos los protagonistas de Paw Patrol y Bob Esponja, y no puede estar más feliz. Marjorie Marjorie de Sousa y su hijo Matías | Credit: Instagram Marjorie de Sousa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así lo prueba el Reel que publicó recientemente Marjorie en las redes sociales, donde madre e hijo posan de lo más divertidos con los diferentes personajes del canal Nickelodeon. "Disfruten", "Pásenla precioso" o "¡Qué alto está Mati!", fueron algunos de los comentarios que no tardaron en invadir su publicación.

