"Madres en cuarentena": las dos blogueras que se han robado el show en este encierro Conoce a Sylvi Escoto y Maritere Esteve, dos mujeres puertorriqueñas que se inspiraron en sus hijos para entretener y aconsejar a madres como ellas en tiempos del coronavirus. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ser madre en tiempos de cuarentena no es nada fácil, señores. Maritere Esteve a veces no puede más y se encierra en el baño —donde se sienta sobre la tapa del inodoro— para buscar un respiro. Otras veces, se monta en su carro a cantar sola a todo pulmón a pocos metros de su casa para así exteriorizarse. Su mejor amiga Sylvi Escoto está enchufada en su misma corriente. Con un niño de apenas un año y un negocio que atender, Escoto también tiene que salir a calle a caminar cuando ya no puede más y necesita soltar el estrés del encierro. Image zoom Cortesía Sus cómicas aventuras —y confesiones del alma— son la base de su blog "Madres en cuarentena", donde entre sonrisas y comentarios tratan de inyectar a la maternidad con positivismo en medio de la incertidumbre que se vive hoy por hoy por la pandemia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Todo ha surgido de manera orgánica. El propósito es entretener y distraer a las madres, dándole un poco de humor sano a las situaciones cotidianas en las que nos encontramos actualmente”, dice Escoto a People en Español. En cuanto a la tendencia del homeschooling, después de hacer reír con sus observaciones, las amigas y blogueras ofrecen consejos sobre cómo las madres pueden hacer su mejor imitación de maestras en casa. “Sabiduría y Paciencia. No se pongan tanta presión. Tanto los padres como los hijos estamos pasando por un momento extraordinario y nos encontramos bajo mucho estrés", asegura Escoto. "Esta situación va a pasar y debemos enfocarnos en sobrepasar todo de la mejor manera”. Image zoom Getty Images Asimismo, entienden que la mejor manera de mantener ocupados a los niños de la casa es con actividades como cocinar, tocar instrumentos musicales, bailar, cantar, hacer manualidades e incluso grabar videos. Escoto vive en Guaynabo, Puerto Rico, y comparte sus aventuras con su hijo Ángel Antonio. Esteve reside en Orlando, Florida, y tiene 3 niños: Jerónimo Andrés, Nicolás y Gabriel, de 11, 7 y 1 año, respectivamente. "Madres en cuarentena" cuenta con más de 13,000 seguidores a tan solo un mes que haberse creado en Facebook.

