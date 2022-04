Madre de Evaluna comparte foto inédita de su nieta Índigo junto a importante anuncio Marlene, la madre de Evaluna Montaner, compartió esta foto nunca antes vista de su nieta Índigo con este importante anuncio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marlene, la esposa de Ricardo Montaner y madre de Evaluna, recién compartió en Instagram una foto inédita de su nieta Índigo. Si bien la familia aún no ha mostrado el rostro de la bebé, las redes sociales enloquecieron al ver una nueva foto de los piecitos de la recién nacida, la primogénita de Evaluna y Camilo Echeverry. La cineasta y productora venezolana también hizo un importante anuncio. Marlene está colaborando con amigas en el lanzamiento de una colección de ropa para bebés y presentó en Instagram la marca El Hilo Rojo Atelier. "Cuando supe que Eva estaba embarazada, llamé a Tina que desde hacía un tiempo tenía la idea de hacer cosas para bebés y le dije: 'Tina tienes q hacer tu marca, quiero esas maravillas para Índigo' , me respondió que no tenía el tiempo para dedicarle al 100, pero que si lo hacía con ella y uníamos a Marizai le echaba pichón, la llamamos y de una", reveló sobre este proyecto entre amigas. "Desde hace muchos años nos juntamos a aprender, hemos hecho cerámica, papel mache, pintura, escultura con reciclaje, marionetas….y ahora nos unimos en este emprendimiento por mi nieta (que es de ellas también). Ya Índigo nació y hoy nace esta marca inspirada en ella @elhilorojoatelier. Me hace ilusión porque es amor, es el amor por mi nieta, el amor por mis amigas, el amor por la naturaleza (es todo sanito y natural), esta ropita es amor que compartimos con ustedes", añadió. Su esposo Ricardo Montaner es el primer fanático de la marca. "Que belleza todo nena … ya me meto a comprar un regalito para Índigo", escribió el intérprete de "La cima del cielo" en Instagram. Evaluna Montaner y su madre Marlene Salome Credit: Instagram/@marlenesalome El cantante venezolano también compartió una tierna foto de Evaluna cuando era una niña con el mensaje: "La hija de Marlene…La mamá de Índigo". Sin duda la bebé será una fuente de alegría e inspiración para toda "la tribu" Echeverry-Montaner, y especialmente para sus padres. Camilo Evaluna Credit: Instagram/ Evaluna Montaner "Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar", escribió Camilo sobre el nacimiento de su hija. "Es una niña feliz y curiosa", añadió sobre la nueva estrella de la familia.

