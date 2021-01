Close

Así celebró Madonna los 15 años de su hija Mercy James Por Alma Sacasa Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: IG/Madonna La cantante celebró el cumpleaños de su hija Mercy James en un parque de skatebording con muchos invitados especiales, entre ellos la comediante Rosie O'Donnell. ¡Mira cómo lo celebraron! Empezar galería ¡Feliz cumpleaños! Image zoom Credit: IG/Madonna La segunda hija adoptiva de Madonna, Mercy James, nació en Malawi, donde la cantante abrió un hospital que lleva su nombre. "Así es como celebramos el cumpleaños de Chifundo James", compartió sobre el cumpleaños número 15 de su hija en las redes sociales. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Su fiesta Image zoom Credit: IG/Madonna La actriz organizó una fiesta para su hija en un parque de patineta. 2 de 9 Applications Ver Todo Ayudando a su hermana Image zoom Credit: IG/Madonna La joven ayudó a una de sus hermanas gemelas a deslizarse en el skateboard. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Lo hizo Image zoom Credit: IG/Madonna Por lo que parece, la lección de Mercy James ayudó mucho.la 4 de 9 Applications Ver Todo Sus invitados Image zoom Credit: IG/Madonna Además de celebrar con su mamá, hermanos y amigos, la comediante Rosie O'Donnell también estuvo en la fiesta. Parece que sus hermanos mayores, Lourdes Leon y Rocco Ritchie, no estuvieron en la celebración. 5 de 9 Applications Ver Todo Con el novio de su mamá Image zoom Credit: IG/Madonna Mercy James también se tomó fotos con el novio de su madre, Ahlamalik Williams, de 26 años. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Poses geniales Image zoom Credit: IG/Madonna El dúo también mostró sus patinetas. 7 de 9 Applications Ver Todo Su pastel Image zoom Credit: IG/Madonna Mercy James se veía muy feliz con su cake. 8 de 9 Applications Ver Todo Felices La Reina del Pop mostró en este video que la fiesta fue todo un éxito. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

