¡Ximena Duque, celebra por adelantado los 4 años de su princesa Luna! ¡Por todo lo alto y como ella se merece! Así fue el aperitivo de lo que será una fiesta por todo lo alto para su Luna. Todo un cuento de hadas... Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus hijos son su pasión. Ximena Duque ha demostrado ser una madre entregada cuyo objetivo primordial no es otro que hacer felices a sus tres descendientes. En enero, su hija Luna cumplirá 4 años. ¡Cómo pasa el tiempo! Parece que fue ayer cuando sus papis, la colombiana y Jay Adkins, le dieron la bienvenida a este mundo. Hoy es ya toda una mujercita y princesa absoluta de la casa. Precisamente así fue como se vistió para una sesión de fotos muy especial que sirvió de aperitivo para lo que se viene. La pequeña gozó de lo lindo y se sintió en un verdadero cuento de hadas a juzgar por estas imágenes que Ximena compartió feliz en sus redes. Rodeada de globos en tonalidades rosas y con un vestido de ensueño, la pequeña jugó, saltó y, sobre todo, sonrió y rió sin parar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ella fue la protagonista indiscutible de esta sesión de la que su mami dio un pequeño adelanto a sus seguidores en Instagram. "Mi princesa cumple 4", escribió orgullosa junto a este video que se ha robado el corazón de todos. Ximena Duque Ximena Duque y su hija Luna | Credit: IG/Ximena Duque La chiquitina llegó para llenar las vidas de sus papis y hermano, Cristan Carabias, de pura alegría. Los fans de la también actriz han sido testigos de su crecimiento y bonita evolución a través de sus publicaciones en redes. Hoy, esta preciosidad ejerce de hermana mayor de Skye, la segunda hija de la pareja. El 14 de enero cumplirá 4 años y, sabiendo cómo es su mami, seguro que será en una fiesta por todo lo alto. ¡Como ella se merece!

