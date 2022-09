Luna Aristizábal, la hija de Juanes, resplandeciente y bella ¡cumple 19 años! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Luna Aristizábal la hija de Juanes Credit: IG/Lunita Aristizábal El cantautor colombiano y su esposa, la actriz Karen Martínez, recurrieron a sus redes para felicitar a su heredera ¡y cómo no si además de bella es una cotizada modelo! Empezar galería Lunita Aristizábal Luna Aristizábal la hija de Juanes Credit: IG/Lunita Aristizábal La modelo es la hija mayor del cantautor Juan Esteban Aristizábal, conocido mundialmente como Juanes, y su mujer, la actriz de El Cartel, Karen Martínez. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Felicidades! Juanes y su hija Luna Aristizábal Credit: IG/Juanes Este 6 de septiembre el intérprete de "La camisa negra" se apoderó de sus redes para desearle un feliz cumpleaños a su querida Lunita. "Para tu amor lo tengo todo, Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser, y para tu amor que es mi tesoro, Tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amo y que no conoce el fin,

Con su mamá

"Deseo que seas muy feliz reina de mi alma , que nunca te canses de sonreír y de disfrutar cada instante de tu vida !!! Feliz cumpleaños a mi virgo favorita del mundo mundial !!" escribió por su parte la actriz nacida en Cartagena al desearle un feliz cumpleaños a la modelo.

La familia Aristizábal

La familia del cantante Juanes en pleno: de derecha a izquierda, Luna y Paloma Aristizábal, su madre, Karen Martínez, el cantautor, y su hijo menor, Dante Aristizábal.

Una infancia feliz

La exitosa trayectoria profesional de sus padres ha llevado a Luna por medio mundo. Aquí la vemos en una foto que colgó por el Día de la Madre al lado de su progenitora.

Talento en la sangre

Según sus redes, Luna vive entre Miami, Colombia y Boston y constantemente comparte en sus redes imágenes de las marcas para las cuales modela o hace de influencer, que incluyen joyería, trajes de baño y zapatos.

Un futuro brillante

Una linda instantánea que muestra el parecido entre madre e hija, quienes comparten el gusto por los deportes, el buceo, la vida junto al mar y el contacto con la naturaleza, ¡bellas!

