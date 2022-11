Luis Fonsi cumple su cita anual con St. Jude y revela el tierno gesto que sus hijos han hecho para ayudar a los niños enfermos Exclusiva: El artista puertorriqueño lleva más de 15 años colaborando con el hospital de Memphis, TN., que atiende a niños con cáncer y otros males ¡Y sus hijos no han pasado por alto su labor! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como uno de los cantautores de la lengua castellana más reconocidos en el mundo Luis Fonsi es un nombre que inspira admiración dentro y fuera del mundo de la música. Y es lógico pensar que en casa el puertorriqueño también despierta admiración en los dos hijos que ha procreado con la modelo española Águeda López: Mikaela y Rocco López-Cepero. Acostumbrados a la fama de su padre, los niños también han tomado nota de la importante y noble labor que desde de hace más de 20 años (y antes de convertirse en padre) ha realizado el artista de 44 años para apoyar al hospital pediátrico de St. Jude Children's Hospital, en Memphis, TN. "No fue sino hasta el 2006 que físicamente tuve el privilegio de conocer el hospital y el centro de investigaciones y estuve un poco con los pacientes entendiendo un poco como St. Jude impacta, cambia tantas vidas y ahí mi compromiso se formalizó", explica Fonsi en entrevista con el programa People VIP de People en Español sobre dicha relación. "Me convertí en un mensajero [de la institución]". "Es importante para nosotros como padres que [nuestros hijos] entiendan lo privilegiados que somos al tener salud y lo importante que es ayudar al que no la tiene". -Luis Fonsi sobre sus hijos Mikaela y Rocco Sobre el impacto que este trabajo de años ha tenido en Mikaela y Rocco, Fonsi es claro: "Ellos entienden, especialmente la niña grande, entienden la razón por que lo hago, lo que hace St. Jude., lo ha visto y ella se ha involucrado por su lado, haciendo cositas y sus proyectos", explica. "Ellos siempre están ahí, recogiendo su dinerito y ayudando. [Es algo que me enternece] muchísimo", afirma el coautor de "Despacito". Luis Foni y familia Credit: Todd Anderson/Disney Parks via Getty Images Cuando visitaba el hospital incialmente no era padre y recuerdo esa primera visita que hice cuando ya como papa cuando mnacio mi hija mikalea hace 10 años te cambia todo, convertirt en padre de por si te cambia todo...lo ves todo de otro color", explica el artista al aparecer en el programa acompañado de Reynaldo, un joven puertorriqueño de 17 años quien también cuenta cómo fue su experiencia como paciente del hospital St. Jude. Lo que inició de forma orgánica se ha convertido en una sólida relación entre el artista y la institución que atiende y da alojamiento a padres y pacientes con cáncer y otras enfermedades importantes con la que anualmente realiza la campaña Thanks and Giving para las fiestas de fin de año. Luis Fonsi St. Jude Credit: Cortesía: St. Jude ¡Mira la entrevista completa con Luis Fonsi con People VIP arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

