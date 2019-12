Luis Fonsi paraliza las redes con esta fotografía de sus hijos. ¡Están enormes! El cantante puertorriqueño ha mostrado una de las imágenes más tiernas de sus amores donde cada vez se aprecia más el parecido a sus padres. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con la llegada de las navidades las redes se llenan de fotografías entrañables como es de esperar. Uno de los primeros en presumir uno de estos momentos especiales ha sido Luis Fonsi que ha compartido una tiernísima imagen de sus dos grandes amores, sus hijos Mikaela y Rocco. El intérprete de “Despacito” felicitaba a sus retoños por su cumpleaños que ambos celebran, cosas de la vida, el mismo día. “Ayer fue mi día favorito de año, Diciembre 20. Papá Dios quiso que ese día (con 5 años de diferencia) nacieran estas dos personitas que me cambiaron la vida para siempre y me enseñaron lo que es AMAR de verdad. Feliz cumpleaños Mika y Rocco, los amo”, escribió emocionado. La foto ha derretido las redes con toda la razón. Sus pequeños con Águeda López se ven, además de preciosos, ¡enormes! Sonrientes y vestidos con unos originales conjuntos lucen de lo más ilusionados y con un parecido a sus papis que ya empieza a verse más claro. Con todo el cariño a la mamá, lo cierto es que ambos han sacado la carita y sonrisa traviesa del papi. Solo hay que ver la imagen para darse cuenta. Y claro, al artista se le cae la baba como es lo propio en estos casos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo también usó su perfil de Instagram para dedicarles unas hermosas palabras cargadas de sentimiento y acompañadas de unas fotos de ensueño. “¿Quien le dió la vida a quien? Feliz cumpleaños hijos míos. Que Dios me los bendiga y me los proteja siempre. Los amo con mi vida. 12/20”, expresó ilusionada. Muchísimas felicidades a los reyes del corazón de estos orgullosos papis en este y todos los días. ¡Feliz cumpleaños y a seguir con esas preciosas sonrisas! Advertisement

Close Share options

Close View image Luis Fonsi paraliza las redes con esta fotografía de sus hijos. ¡Están enormes!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.