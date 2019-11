Lucy Chaparro: Tips para que tus hijos aprendan a ser independientes La esposa de Omar Chaparro tiene tres hijos adolescentes y sabe bien cómo lidiar con ellos. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hoy tenemos el gusto de conversar con una de nuestras súper mamás favoritas Lucy Chaparro. La esposa del actor Omar Chaparro está siempre involucrada en mil causas de caridad y tiene un sentido del bien social que te cautiva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Experta en temas de autoayuda y educación, es una de las voces más rotundas del mundo latino contra el tráfico humano y la explotación y maltrato infantil. Mamá de tres adolescentes, Andrea, Emiliano y Natalia, uno de sus temas favoritos a la hora de educar en casa es el de conseguir que sus hijos sean fuertes e independientes para que gocen de un mejor futuro. Le pedimos que nos de sus tips para lograr que los niños aprendan a ser independientes desde casa y esto fue lo que nos contestó: 1 Establecer una rutina diaria "Para ser capaces de poder afrontar en su etapa adulta los roles de la vida, es necesario que sean responsables con sus roles desde niños en casa. Debemos enseñarles a tener sus cosas en buen estado, cuidar de su aseo personal, hacer buen uso del dinero, prepararse comida, lavar ropa, hacer algunas compras, usar el transporte público y en su momento el automóvil. Estas pequeñas tareas lo irán forjando como un ser humano capaz de cuidar de sí mismo en el futuro". 2 Enseñarles a aceptar el dolor como parte de la vida "Es un error tratar de evitar a toda costa el sufrimiento de los hijos al intervenir cuando enfrentan las consecuencias de sus actos. La vida misma es la mejor maestra. Experimentando se comprende a temprana edad que la manera de hacer las cosas de tal o cual forma acarrean consecuencias. Equivocándonos es como aprendemos y es parte de la vida¨. 2 Ayúdales a resolver problemas "Ayudar a los hijos significa darles tu apoyo y enseñarles. Estar con ellos en sus equivocaciones y orientarlo en las diferentes opciones para resolver su conflicto, es una buena manera de ayudarles a decidir sin imponer". 3 Aprender a ser feliz con lo que se tiene "Ser agradecido y enseñarles a tus hijos a ver el medio vaso lleno es una enseñanza que les servirá para toda la vida. Si desde pequeños son capaces de ser tan felices disfrutando desde jugar en casa con una caja de cartón hasta entusiasmarse con una visita a Disney, de adulto será una persona que no estará pendiente de la felicidad de los demás deseando lo que ellos tienen y él carece". "El proceso de madurez tiene en la independencia una parte fundamental para la felicidad de cualquier ser humano. A menudo nos da miedo ayudarlos a salir de casa por temor a los riesgos externos pero esta manera de ver la vida los imposibilita para su defensa. Conforme van creciendo, son los propios hijos quienes reclaman su propio espacio y de un momento a otro, casi sin darnos cuenta ya están fuera, siendo hombres y mujeres capaces de tomar las riendas de su vida". ¡Muy interesante! ¡Muchas gracias, Lucy! Desde People En Español te mandamos sun abrazo para toda la familia. Advertisement

Close Share options

Close View image Lucy Chaparro: Tips para que tus hijos aprendan a ser independientes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.