La hija de la fallecida Lorena Rojas cumple 8 añitos: ¡Así lo celebró! La pequeña Luciana celebró su nuevo año de vida rodeada de regalos y amor. Pero, sobre todo, con esa sonrisa que tanto hace recordar a su querida mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Mayra Rojas compartió en sus redes una imagen que dio vueltas a la red por su alto nivel de amor y ternura. En ella mostró a Luciana, la hija de su hermana Lorena Rojas quien acaba de cumplir 8 años. Para celebrar su día, su tía y ahora también mamá, le dedicó las más dulces de las palabras. "¡Mi chiquitina! ¡Mi remorita! ¡Mi amor chiquito! Hoy cumple 8 años esta hermosa criatura ¡y me llena de emoción vivirlos junto a ella!", expresó Mayra desde el corazón. Desde que falleciera su hermana, ella ha sido la encargada de cuidarla y llenarla de felicidad. "Verla crecer, formar su carácter, aprender cada día, su bella personalidad, esa dulzura ¡y lo fuerte que es! Qué afortunadas somos de amarnos tanto y de saber que estamos una para la otra. ''Feliz cumple Lucha de mi corazón!! ¡Te amo! Te amamos", concluyó su mensaje. Hija de Lorena Rojas Lucianna, hija de Lorena Rojas | Credit: IG/Mayra Rojas Enfundada en unos patines y los accesorios protectores que se requieren para usarles, la pequeña posó como toda una princesa. Aunque llevaba mascarilla, esta no pudo ocultar la alegría que desprende su mirada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Divertida, curiosa, activa y llena de vida, así es Luciana, como le habría gustado verla a su mami, a quien desafortunadamente perdió en 20015. Su marcha física no ha impedido que la quiera con todas sus fuerzas y la lleve siempre en lo más profundo de su corazón. lorena-rojas1.jpg Mayra Rojas se encarga de esta pequeña mujercita la tenga muy presenta y conozca la gran mujer, actriz y madre que fue Lorena. La intérprete mexicana se marchó habiendo cumplido el sueño de su vida: tener una hija a la que adoptó en 2013. Hoy esta pequeñina es toda un muchacha responsable de la que la protagonista de El cuerpo del deseo estaría de lo más orgullosa. ¡Felicidades por tu cumple, a por muchos más!

