Lucía Villalón, ex de Chicharito, anuncia que su bebé será operado al nacer: "Se nos parte el alma" La periodista Lucía Villalón anunció que el bebé que espera junto a su pareja Gonzalo Melero tendrá que ser operado nada más nacer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lucía Villalón Lucía Villalón | Credit: Lucía Villalón/Instagram La reportera Lucía Villalón, ex del futbolista Javier Chicharito Hernández, anunció que el bebé que espera junto a su pareja Gonzalo Melero tendrá que ser operado nada más nazca por un delicado problema. En redes sociales, Villalón compartió una foto junto a Melero en Roma, la ciudad donde según ella pidieron para que todo salga bien con el pequeño que están esperando. "1!👶🏻 Bebé muy especial en camino! No ha llegado todavía y ya le queremos como si estuviese aquí… incluso más!! 🥰 Lo que estaba claro es que iba a ser especial…", dijo la reportera española a todos sus seguidores. "Estamos de 14 semanas y le acaban de diagnosticar gastrosquisis… algo de lo que no habíamos oído hablar jamás pero en lo que nos vamos a hacer expertos!!", indicó. "Al parecer no se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito… hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo; tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea y le tendrán que operar nada más nacer", contó. Pero aunque a los futuros padres les duele mucho que el bebé tenga que pasar por esto, lo cierto es que se mantienen muy esperanzados en que todo irá bien. "Se nos parte el alma solo de pensarlo… que tenga que pasar por algo así tan chiquitito😢🙏🏻 pero puede con esto y mucho más!!! Y nosotros tendremos que ser fuertes y aprender! Por ahora sabemos que está bien, que no le duele ni sufre, que está tan tranquilo en mi tripa dando saltos y dándome náuseas🥰 y esperemos que así siga hasta que decida que quiere conocernos en persona! Y aquí estaremos esperándole! Porque así le queremos todavía más si se puede", aseguró. Muchísimos han sido los mensajes de apoyo que los seguidores le han dejado a los futuros papás. "Lucía, toda la fuerza del mundo! Con todo el amor que tiene va a pelear y va a ser fuerte y salir adelante"; "qué ilusión Lucía!! Enhorabuena, seguro que será un bebé superfuerte 🙏🏼💕👶🏼"; "un beso grande 😃 Ya es un guerrero 👶; de tales palos, tal astilla", les dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con los CDC, la gastrosquisis se puede detectar durante el embarazo o luego del nacimiento y es un defecto "en la pared abdominal (área del estómago), en el cual los intestinos del bebé salen del cuerpo a través de un orificio al lado del ombligo. Este orificio puede ser pequeño o grande y a veces también pueden salir otros órganos, como el estómago o el hígado". Luego del nacimiento, el bebé necesitará cirugía para que le coloquen los órganos abdominales dentro del cuerpo y le reparen la pared abdominal.

