El hijo de Lucero y Mijares ya es mayor de edad. ¡Mira cómo ha cambiado con el pasar de los años!

José Manuel Mijares Hogaza

El hijo de los cantantes y hoy ex esposos Lucero y Mijares cumplió dieciocho años.

¡Feliz cumpleaños!

"No lo creo todavía Estás llegando a mi lado Y la noche es un puñado De estrellas y de alegría Palpo, gusto, escucho y veo Tu rostro, tu paso largo Tus manos y sin embargo Todavía no lo creo…" No existen palabras para expresar lo que te amo, feliz cumpleaños mi Jos!!", expresó la mexicana en redes.

Amor del bueno

Como todo niño, José Manuel derrochaba amor por su madre, quien no se quedaba atras en esta foto del recuerdo.

Su hermana

El joven tiene una hermana de 14 años que se llama Lucero Mijares Hogaza.

En familia

"Así de rápido pasa la vida… En un abrir y cerrar de ojos! Lo maravilloso es vivirla y disfrutar cada instante rodeado de amor y alegría!!", compartió la cantante.

Playeros

Una feliz Lucero compartió con sus hijos en la playa en esta foto.

Amor de padre

"Un Enorme Abrazo a todos los papas en este su dia #felizdiadelpadre", expresó el cantante mexicano.

Aventureros

"Los Mijares con el Gran Bose aqui en la #f1 #mexico", compartió el cantante.

