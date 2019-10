Lucero desvela detalles de sus dos hijos: "Se cree que los hijos no dan consejos pero con su comportamiento dan enseñanzas" By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/luceromexico Lucero está mejor que nunca. Además de seguir promocionando su nuevo disco Solo me faltabas tú, la cantante es juez en La voz kids México, (Televisa) en el que ayuda a jóvenes talentos. Justo su hija Lucero también presume de dotes musicales. ¿Seguirá los pasos de sus padres?, ¿qué consejos le da su mamá? Lucero nos compartió en exclusiva un poco de su intimidad como madre. Empezar galería La Voz Kids México Image zoom Lucero Instagram Lucero forma parte de la nueva edición de La Voz Kids México (Televisa), en la que ayuda a los peques a encaminarse en el mundo de la música. "La Voz... promete al público entretener y pasar momentos inolvidables y entrañables y estar con Carlos Rivera y Melendi", dice la mexicana. Advertisement Advertisement Abierta a todo Image zoom Mezcalent Con su nuevo disco Solo me faltabas tú, Lucero se abre a diferentes géneros musicales. "Estoy muy contenta realizada, satisfecha de cerrar el año de esta manera con el nuevo disco", asegura Lucero quien hace duetos con, entre otros, Luis Fonsi, Melendi, Gerardo Ortiz. "Tiene muchos duetos de regional y el pop y la balada. Estoy muy feliz que sean parte de este disco". Mestros de vida Image zoom Instagram/luceromexico "Estoy contenta con todo lo que me pasa a nivel personal", confiesa Lucero. "Están mis hijos maravillosos que son mi motor que están creciendo cada día más rápido, con maravillosas personas son mis maestros de vida en todos los aspectos". Advertisement La gran consejera Image zoom Instagram/luceromexico "Lucero chica nos aconseja a todos porque tiene un gran concepto y muy buen oído en canto a la música, nos da consejos nos da tips a todos en la familia", desvela la intérprete de "Cuéntame". "Es un encanto, ella está más en su vida personal, a ella le gusta cantar, hizo un dueto con su papá que fue y un regalo para él, fue maravilloso". ¿Otra Lucero cantante? Image zoom "No sabemos si un día se vaya a dedicar algún día a la música o estará en backstage haciendo producción, arreglos, música, ella va creciendo y descubriendo lo que le gusta en cuanto a la música", señala Lucero. Enseñanzas de sus hijos Image zoom "Se cree que los hijos no dan consejos, pero con su propia actitud y comportamiento y la convivencia que uno tiene día a día dan enseñanzas muy interesantes", asegura. "Por eso ellos lo que me dejan siempre de lección es la esencia, que lo importante es la esencia de una persona, ellos son muy sinceros, sencillos y eso me lo conectan. Ellos siempre me dice ‘ma’ lo más importante es ser feliz’ y eso tienen toda la razón". Advertisement Advertisement Advertisement Consejo de mamá Image zoom "Yo les digo a mis hijos que sean felices, que sean personas de bien, que respeten ante todo, que se pongan en los zapatos de los demás, que nunca dejen de creer en ellos mismo y que jamás le hagan daño a nadie y que no se hagan daño", finaliza. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View all gallery

Close View image Lucero desvela detalles de sus dos hijos: "Se cree que los hijos no dan consejos pero con su comportamiento dan enseñanzas"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.