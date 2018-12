Lucero sale en defensa de su hija: "A ningún papá del mundo le gustaría que su hijo fuera ofendido, agredido, herido o criticado en ningún aspecto"

Ahora que su imagen ha quedado expuesta a raíz del dueto musical que realizó recientemente junto a su padre Manuel Mijares, la hija de Lucero se ha convertido en blanco de críticas a través de las redes sociales. Así como ha recibido muchos comentarios positivos por su talento a la hora de cantar, la adolescente de 13 años también ha sido duramente criticada por su aspecto físico ya que han sido varias las personas que han opinado que no se ve tan linda como su famosa mamá.

Consciente de todo lo que se ha generado alrededor de la participación musical de su hija, la que fuera protagonista de exitosas telenovelas mexicanas como Soy tu dueña y Por ella soy Eva no dudó en salir en defensa de Lucerito en una reciente entrevista para un medio mexicano.

“Creo que ellos saben que los artistas y las personas públicas están sometidas a muchísimas críticas de todo tipo, unas constructivas, unas muy positivas y bonitas y otras muy negativas que no sirven más que para bloquearlas. Hoy por hoy es claro que siempre la voy a defender, tanto a ella como a mi hijo, son mi máximo tesoro y yo creo que a ningún papá del mundo, estoy segura de ello, le gustaría que su hijo fuera ofendido, agredido, herido o criticado en ningún aspecto”, expresó la intérprete de 49 años en declaraciones para el programa de televisión Sale el sol.

La cantante recalcó que su hija no es una figura pública ya que no se está lanzando como cantante y dejó claro que ella jamás se atrevería a ofender a nadie, menos a un adolescente.

“No es el lanzamiento. Yo agradezco muchísimo que la gente no la vaya a juzgar o a criticar como si se estuviera lanzando artísticamente, no es la idea. Ella canta muy lindo y le gusta mucho cantar, yo no me atrevería a ofender ni a herir a nadie y menos a un niño, a un joven y menos a alguien que no es un personaje público como tal”, aseguró Lucero.

La actriz también habló de lo fácil que ha sido hasta ahora la tarea de educar a sus hijos a pesar de estar separada de Mijares ya que entre ambos existe ‘muy buena relación’.

“No me las he visto complicadas hasta el día de hoy. Tenemos una muy buena relación, una muy buena amistad Manuel y yo, por lo tanto no hay discrepancias en la educación de los chavos de yo si te dejo, él no te deja, que eso puede ser un poco confuso, así que bueno hay también en ellos una estabilidad y una tranquilidad de hogar”, afirmó la estrella mexicana.