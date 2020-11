Close

Lourdes Stephen sobre la posibilidad de agrandar la familia: "Por mí tendría gemelos" Lourdes Stephen de 44 años quiere volver a convertirse en madre, pero como la decisión no solamente depende de ella, sino también de su esposo, Michael A. Puchades, dará "tiempo al tiempo", a ver si se da la oportunidad. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lourdes Stephen de 44 años quiere volver a convertirse en madre, pero como la decisión no solamente depende de ella, sino también de su esposo, Michael A. Puchades, dará "tiempo al tiempo", a ver si se da la oportunidad. "Yo quisiera, pero no depende enteramente de mí, así que vamos a ver lo que pasa; pero si fuera por mí tendría gemelos", dijo a las cámaras de MezcalTV. RELACIONADO: La historia de amor de Lourdes Stephen y su esposo Michael La presentadora de Sal y pimienta (Univision) comparte cómo fue la reacción de su hijo, Michael Víctor, cuando le preguntaron si quería tener un hermanito. "Estaba haciendo una entrevista, entonces él vino, se sentó y la entrevistadora se lo preguntó '¿tú quieres un hermanito?' y yo me quedé [con la boca abierta]; él se quedó callado y dije '¿viste que bien lo tengo entrenado?, el muchacho sabe'. Honestamente, no me lo ha pedido", apuntó. "Yo creo que no lo piensa, yo creo que no es algo que esté en su cabecita todavía, no sé si eventualmente lo haga, pero por ahora vamos bien". Lourdes señala que el permanecer encerrados por la pandemia los ha unido más como familia, pero su pequeño de 4 años extraña salir. "Él todavía me pregunta '¿por qué no podemos salir?, ¿por qué no podemos ir al parque?, ¿por qué no podemos ir a esos lugares donde hay pelotas inflables?'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuestra vida ha cambiado, y tengo la ventaja de que a esa edad no hay que dar tantas explicaciones y tú los puedes distraer con muchas otras cosas, pero al mismo tiempo nos ha servido como familia, yo siento, a estar más unidos".

