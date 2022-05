Así celebró Lourdes Stephen el cumpleaños 6 de su hijo Michael Victor ¡Mira sus fotos del recuerdo! Lourdes Stephen compartió este tierno mensaje y fotos del recuerdo para celebrar el sexto cumpleaños de su hijo Michael Victor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lourdes Stephen celebró con mucha emoción el sexto cumpleaños de su hijo Michael Victor. La presentadora dominicana compartió en Instagram fotos del recuerdo del nacimiento de su príncipe con un tierno mensaje. "Contigo, cobran vida mis cinco sentidos. ¡Lo más bello que he visto y escuchado! La piel más tersa que he tocado acompañada de un olor que me derrite. Y jamás se me quitará el gusto de besarte hijo mío. ¡Feliz cumpleaños, mi regalo de Dios! ¡Ya son 6! ¡Wow! Que nuestro Señor te bendiga grandemente", escribió la copresentadora del podcast El chat. Stephen compartió fotos de su hijo recién nacido y de la primera vez que lo tuvo en sus brazos en el hospital. La presentadora compartió también un video esta mañana con su esposo Michael Puchades despertando a su hijo de la cama y cantándoles "happy birthday". El niño abre los ojos ilusionado y sopla las velitas de su pastel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En lo personal, mi prioridad es y siempre será ser una mejor madre para mi Michael Víctor. En lo profesional, seguir creciendo en todas las plataformas y áreas de mi carrera", reveló a People en Español. Lourdes Stephen Credit: Instagram/ Lourdes Stephen Tras superar el coronavirus, Stephen asegura que agradece aún más cada momento feliz. "He aprendido a vivir un día a la vez. A no preocuparme tanto por el mañana, ni tampoco frustrarme por el ayer", dice. "Cada día es una nueva oportunidad, y de eso hay que estar agradecido".

