Lourdes León rechazada de un desfile de modas en Nueva York ¡la redes reaccionan con memes! Las redes no perdonan a la hija de Madonna luego de que le negaran la entrada al desfile del diseñador Marc Jacobs.¿Por qué no la dejaron entrar? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lourdes Leon niegan entrada desfile marc jacobs Credit: Gotham/GC Images Sus arriesgados looks, sus fotos al lado de su famosa mamá y sus proyectos artísticos: Lourdes León nos tiene acostumbrados a compartirlo todo con los fans. Pero hasta ella —que es tan extrovertida a sus 26 años— no ha podido ocultar su sorpresa y decepción al haber sido rechazada de un desfile de modas llevado a cabo este jueves en Nueva York. Luciendo espectacular en un look que consistía en shorts, abrigo y bolso de denim y unas botas blancas muy sexy la hija de Madonna hizo su gran llegada a bordo de una camioneta tipo SUV al Armory de Manhattan donde se realizaba el desfile del diseñador Marc Jacobs. Pero menudo contratiempo sufrió al recibir un no rotundo por parte del personal que resguardaba la entrada al evento. Y a pesar de que según múltiples medios los fotógrafos apostados a las afueras del desfile mostraron su solidaridad con la hija del cubanoamericano Carlos León, cantando "¡Déjenla entrar!" el rechazo fue absoluto. Y desafiando las gélidas temperaturas —esa noche el termómetro en Nueva York registraba los 39 grados Fahrenheit— la novel cantante regresó a su vehículo. La razón por la cual Lourdes fue rechazada del desfile se desconoce hasta el momento y sorprende pues justamente el comentado outfit que llevaba puesto estaba firmado por Marc Jacobs, con lo cual se presume que su intención —y la de los organizadores del desfile— es que ella estuviese en primera fila esa noche: Lourdes Leon niegan entrada desfile marc jacobs Credit: Gotham/GC Images Las redes han reaccionado así a la debacle: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lourdes León tiene una larga historia con dicha marca de moda. Recordemos que en el 2021 y con tan solo 24 años fue nombrada como el nuevo rostro de Marc Jacobs.

