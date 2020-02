Lo que Kate Middleton quiere que sus hijos recuerden de su infancia En una inusual entrevista, la duquesa de Cambridge abrió su corazón para hablarnos de su infancia, sus mejores recuerdos y cómo el hecho de ser mamá hizo que apreciera los sacrificios que sus papás hicieron por ella y sus hermanos. ¿Sabes cómo le gustaría que sus propios hijos recordaran su niñez? By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En una inusual entrevista para el podcast Mamá Feliz, Bebé Feliz, la duquesa de Cambridge reveló como le gustaría que sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis recuerden algún día su infancia. A sus 38 años, la misma Kate Middleton se hacía la pregunta frente a la entrevistadora Giovanna Fletcher. “Alguien me preguntó el otro día que cómo me gustaría que mis hijos recuerden su niñez… Pensé que era una pregunta muy válida, porque si realmente lo piensas, ¿quieres de verdad que te recuerden frente a ellos ayudándoles con las matemáticas y la tarea de la escuela los fines de semana?” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “¿O más bien aquella excursión donde encendimos una fogata y nos sentamos alrededor del fuego para hacer salchichas y nunca lo logramos porque estaba todo mojado?”, continuó cuestionándose esta joven mamá. Kate Middleton no lo dudó un momento. “Eso es lo que yo quisiera que recordaran, momentos a su lado en los que soy su mamá, sí, pero también el recuerdo de la familia unida yendo a la playa, empaparnos, que nos entre el agua por dentro de las botas, ese es el tipo de aventuras que me gustaría que recordaran. No un ambiente casero muy rígido donde tiene que ser todo perfecto y al final no logras nada”. Image zoom La esposa del príncipe William y favorita de la reina Isabel, también aprovechó para recordar su infancia en el campo. “Yo tuve una infancia muy feliz. Fue muy divertida, tuve mucha suerte al nacer en el seno de una familia unida. Mis padres estaban dedicados en cuerpo y alma a mí y a mis hermanos. Ahora que soy mamá aprecio muchísimo más todo lo que sacrificaron por nosotros”. Image zoom Kate Middleton también habló de cómo sus papás, Carole y Michael, estuvieron presentes en todo momento en la vida de ella y de sus hermanos, Pippa y James, quien se comprometió recientemente, acudiendo a cada evento deportivo en los que participaban en la escuela y sin separarse de ellos durante las vacaciones. Image zoom “Si miro atrás lo que más recuerdo de mi infancia eran las cosas más simples y veo que eso es también lo que deja más mella en la vida de mis hijos. El mundo ahora es tan complicado, tan rápido y con tantas distracciones que verdaderamente son las cosas sencillas, como mirar el fuego en un día de lluvia, lo que te produce más satisfacción”. Image zoom Para terminar, Fletcher le preguntó a la duquesa de Cambridge que acabara esta frase por ella: Estoy más feliz cuando… A lo que Kate Middleton contestó: “Cuando estoy con mi familia en el campo y estamos todos embarrados hasta las orejas”. Advertisement

