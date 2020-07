Lo más díficil para Africa Zavala en la recta final de su embarazo A sus treinta y tres años, la actriz de Peregrina reveló lo que más se le hace cuesta arriba en su octavo mes de embarazo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cuarentena del coronavirus está siendo difícil para muchas personas alrededor del mundo, tanto física como mentalmente. Especialmente, no ha sido fácil para las embarazadas, quienes se encuentran como los ancianos en un sector más vulnerable que el resto de la población y también más sentimentales, deseando haber compartido con sus familias esos momentos tan especiales en sus vidas que no volverán. Ese está siendo el caso de la actriz Africa Zavala, y así lo contó hoy en una entrevista para El Gordo y La Flaca. “Llevo más de seis meses encerrada. Ha sido difícil. No he salido para nada, aguantando, aguantando, y ¡ni modo! Siendo positiva”, aseguró ante las cámaras. Image zoom Africa Zavala “Lo más difícil ha sido estar lejos de la familia”, confesó. “Son momentos bien bonitos, la primera vez que vas a tener un bebé, que tienes tu pancita... Esa ha sido la parte que sí he sufrido mucho, que quisiera estar con mi mamá, pero no se puede. Hay que protegerla y protegerse también. Ahorita embarazada, es doble riesgo. No podemos salir, llevamos aquí mucho tiempo y eso ha sido lo complicado”, finalizó. Image zoom Cortesía de Africa Zavala y Leon Peraza Después de comentar que había subido unos ocho kilos, “he subido alrededor de un kilo por mes”, antes de despedirse bromeó con el nombre de su hijo, el cuál ya había revelado antes en exclusiva para People En Español: “Se va a llamar León, como su papá. Queda perfecto: África, León... ¡La selva aquí!”, exclamó con mucha simpatía. Image zoom IG/León Peraza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una entrevista previa, África nos contó que para ella “los primeros tres meses fueron los más difíciles para mí, porque estaba extremadamente cansada. No entendía, quería hacer ejercicio y no podía, me quedaba dormida”. ¡Ya falta menos para ver la carita de ese pequeño Leoncito y volver a ver a sus seres queridos! ¡Felicidades! Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

