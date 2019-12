Livia Brito apoya la decisión de Sherlyn de ser madre soltera y piensa seguirle los pasos La actriz ha defendido con fuerza la decisión de su compañera y asegura no estar dispuesta a esperar a un príncipe azul para convertirse en madre. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días Sherlyn anunciaba valientemente al mundo que iba a ser mamá soltera. La actriz y cantante tenía claro que era uno de sus deseos y no ha querido posponerlo ni un minuto más. Ahora es otra artista contemporánea suya quien no solo la apoya sino que ha confirmado que muy probablemente le siga los pasos. Se trata de Livia Brito. La actual protagonistas de la serie Médicos de Televisa así lo ha confesado en una entrevista con Juan José Origel en el programa Con permiso. No está dispuesta a esperar a que aparezca su príncipe azul para ejercer uno de los papeles que más ilusión le hace en su vida. “Felicidades, vas a ser una mamá excelente, yo también lo estoy pensando en hacer porque no me quiero esperar a que llegue el hombre o a tener que esperar a que el hombre decida cuándo”, ha explicado sincera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz de la serie La Piloto ha abierto su corazón y ha transmitido un mensaje muy directo en unos tiempos donde todavía lo de la inseminación artificial sigue sin verse muy bien. “El proceso no importa, lo que importa es el fin”, reconoce la cubana. “Para formar una familia sí está como muy complicado así que Sherlyn mis respetos, hay muchas mujeres que lo quieren hacer y no se atreven por el qué dirán”. Ella tiene claro que si no aparece su otra mitad, no se lo pensará dos veces. Reconoce que en la actualidad hombres y mujeres viven relaciones exprés y sin compromiso, así que es una opción que tiene muy presente. Image zoom La decisión de Sherlyn y las palabras de Livia seguro que ayudan a muchas mujeres indecisas a dar el paso y abren las mentes sobre algo que es natural y está a la orden del día. Advertisement

