Impactante revelación en el funeral de Lisa Marie Presley: tuvo una nieta 'secreta' y nació en el 2022 Ben Smith-Petersen, marido de la actriz Riley Keough nieta de Elvis Presley, asombra al revelar que él y su mujer dieron la bienvenida a una niña. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ben Smith-Petersen and Riley Keough Ben Smith-Petersen and Riley Keough en Los Angeles, California, 2021 | Credit: Frazer Harrison/Getty Images El funeral de Lisa Marie Presley, la hija única del Rey del Rock, Elvis Presley —fallecida el pasado 12 de enero a los 54 años— ha sido el escenario de una impactante revelación. La fallecida cantante tuvo una nieta en secreto, fruto de la relación de su hija, la actriz Riley Keough, y su marido de ocho años, Ben Smith-Petersen. Así lo dio a conocer el doble de cine de origen australiano al pronunciar un emotivo discurso durante la ceremonia realizada en la legendaria mansión de Graceland, en Memphis, TN., y celebrada la mañana de este domingo. "Espero que yo pueda amar a mi hija tanto como tú me amaste a mí, a mi hermano y a mis hermanas", expresó Smith-Petersen leyendo un mensaje escrito por Keough. "Gracias por darme mi fuerza, mi corazón, mi empatía, mi coraje, mo sentido del humor, mis modales, mi temperamento, mi lado salvaje, mi tenacidad. Soy un producto de tu corazón, mis hermanas son un producto de tu corazón, mi hermano es un producto de tu corazón". Smith-Petersen y la nieta de Elvis Presley, de 33 años, se casaron hace ocho años. Fuera de confirmar la existencia de su hija por medio de dicho discurso, nunca han hablado de su nacimiento ni han revelado la fecha del mismo o el nombre que lleva la menor. Un representante confirmó a PEOPLE que la pareja dio la bienvenida a una hija en el 2022. La cantante Lisa Marie Presley, hija única del Rey del Rock, Elvis Presley, murió el 12 de enero en Los Ángeles, CA., a sus 54 años: Lisa Marie Presley Lisa Marie Presley | Credit: Christopher Polk/Getty Images for Wonderwall SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El funeral de Lisa Marie Presley, celebrado este domingo 22 de enero en la mansión de Graceland, y que contó con la participación de un coro de Gospel que dio inicio a la ceremonia con la interpretación del tema "Amazing Grace": SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Keough y Smith-Petersen vivieron un fugaz romance antes de anunciaran en el 2014 que se habían comprometido en matrimonio. Menos de un año después la pareja se dio el sí en un rito hindú celebrado de manera privada. En 2015 la pareja contrajo nupcias nuevamente, esta vez en Napa, CA., "Mi marido es tan buena persona", expresó Keough en el 2022 a Vogue Australia. "Es calmado y leal y fuerte y sensible. Es mi mejor amigo".

