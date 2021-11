Lionel Messi y sus hijos impactan al aparecer vestidos todos iguales en la entrega del Balón de Oro Thiago, Matteo y Ciro Messi impactaron al desfilar vestidos a juego con su papá durante entrega del codiciado trofeo al mejor jugador del mundo en París, ¡mira qué bellos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antonella Roccuzzo Ciro Messi Mateo Messi y Tiago Messi Lionel Messi Credit: Getty Images Los hijitos de Lionel Messi robaron protagonismo a su archifamoso papá al desfilar vestidos igualitos que él con un extravagante traje de la marca Dolce & Gabanna durante la ceremonia de premiación del Balón de Oro, en París. Seriecitos y siguiendo las instrucciones de su mamá, Antonella Roccuzzo, los encantadores Thiago, Matteo y Ciro Messi Roccuzzo , de nueve, seis y tres años, respectivamente, desfilaron por la alfombra roja del Théatre Châtelet donde le fue entregado el séptimo Balón de Oro a su padre. Un récord insuperable hasta el momento. Los niños aparecieron usando zapatos negros, moñito, camisa blanca y traje del mismo color cubierto de brillantes. En 2019, cuando su papá recibió el sexto Balón de Oro de su carrera, solo estuvieron presentes dos de sus hijos: Thiago y Mateo. Antonella Roccuzzo también causó impacto con su vestido dorado. Sus hijitos la siguieron de cerca con ojos curiosos, provocando un estallido de flashes al aparecer en la alfombra roja del Teatro Châtelet: Antonella Roccuzzo Ciro Messi Mateo Messi y Tiago Messi Lionel Messi Credit: Getty Images Antonella Roccuzzo Lionel Messi Ciro Messi Mateo Messi y Tiago Messi Credit: Getty Images Messi con su histórico séptimo Balón de Oro: Lionel Messi Balón de Oro ceremonia en Paris Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe destacar que en la ceremonia también le fue otorgado el Balón de Oro femenino a Alexia Putellas Segura, delantera y centrocampista en el Fútbol Club Barcelona. ¡Felicidades a todos!

