Lindsay Lohan anuncia que está embarazada de su primer hijo La actriz Lindsay Lohan, una vez considerada la chica mala de Hollywood, acaba de anunciar que espera a su primer hijo con su esposo Bader Shammas Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lindsay Lohan Lindsay Lohan | Credit: James Devaney/GC Images La actriz Lindsay Lohan, que en una época fue considerada la chica mala de Hollywood, anunció este martes en redes que está embarazada de su primer hijo con su esposo Bader Shammas. "Dichoso y emocionados", escribió la actriz de 36 años junto a una imagen de un body de bebé en el que aparece escrito 'Coming soon' (Próximamente). Un representante de la pareja confirmó a People el pasado julio que la protagonista de Parent Trap se casó con el financiero tras anunciar su compromiso en noviembre de 2021. Además, Lohan compartió en junio una foto de la pareja celebrando el cumpleaños de Shamma. "¡Mi amor! No eres solo un gran hombre, una persona increíble, eres mi mejor amigo", expresó junto a la foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los primeros indicios de que la actriz había encontrado de nuevo el amor aparecieron cuando compartió una foto de grupo de un concierto en Dubai en la que mencionaba a un "novio" y se la veía junto a un hombre con chaqueta negra entonces desconocido. El anuncio del embarazo coincide con la regreso de la actriz a los rodajes luego de haberse tomado un tiempo de descanso y haber dejado muy atrás la reputación de problemática por sus problemas con la ley y su gusto por las fiestas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lindsay Lohan anuncia que está embarazada de su primer hijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.