¡Por fin! Linda Evangelista corre el velo a la relación que tiene con Salma Hayek, madrastra de su hijo Augie La modelo reveló el tierno gesto que tuvo la actriz mexicana con ella hace un par de años. Evangelista tuvo un hijo con el actual marido de la actriz, François-Henri Pinault. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir linda evangelista salma hayek Credit: Getty Images X2 Linda Evangelista está acostumbrada a ocupar portadas de revista y encabezar desfiles de moda de las marcas más sofisticadas. Pero cuando se trata de su privacidad la cosa cambia, pues la top model canadiense de 58 años no es muy dada a revelar su intimidad. Y justo ahora que ocupa un puesto de honor en la portada de septiembre de la revista Vogue la maniquí ha corrido el velo a la relación que mantiene con Salma Hayek, madrastra de su hijo Augustin "Augie" James, de 16 años, quien es fruto de su relación con el multimillonario galo François-Henri Pinault, actual marido de la actriz mexicana. Lo que es más, la ojiverde ha dado a conocer el conmovedor gesto que la chaparrita tuvo con ella hace unos años estando enferma. "Estaba enferma en el Día de Acción de Gracias", expresó a nacida en St. Catharines, Canadá, la publicación. "Y Salma se montó en un avión on su hija [Valentina Paloma Pinault] vino aquí y preparó cena del Día de Acción de Gracias". "Me preguntó qué quería [de cenar]', prosiguió, tenía una lista [de platillos] muy surtida. Yo quería pollo mexicano con papas con trufas. Y ella se pasó el día entero en la cocina y preparó todo ella misma. Sin ayudantes. Los niños [Valentina y Augie] la ayudaron al final. Ella preparó un festín. Fue una cena muy, muy hermosa". La modelo explicó también que cuando opuso resistencia a los planes de la actriz y productora no hubo manera de hacerla cambiar de parecer. "Yo le dije que no iba a celebrar Día de Acción de Gracias porque no me sentía bien", aseguró. "Pero ella dijo: 'Oh, sí que vas a celebrar. Yo voy para allá'. Y ¡zaz! que se aparece", explicó. Linda Evangelista (centro) con su hijo Augie en y la modelo Kate Moss (izq.), el diseñador Marc Jacobs, las modelos Amber Valletta, el diseñador Kim Jones, la modelo Shalom Harlow y Grace Burns en el desfile de primavera 2023 de la marca italiana Fendi en el Hammerstein Ballroom de Nueva York, en septiembre de 2022. Fendi - Front Row - RTW Spring 2023 Credit: Swan Gallet/WWD via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En diciembre de 2022 Hayek colgó esta foto al lado de su hija y con su hijastro Augie durante una salida para practicar el esquí: Salma Hayek valentina paloma Augie Credit: IG/Salma Hayek SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre el 2005 y el 2006 Linda Evangelista mantuvo un candente y fugaz romance con Françoise-Henri Pinault, de 61 años. La relación solo duró cuatro meses pero dejó como fruto a su hijo Augie, cosa que Evangelista nunca reveló hasta que en el 2011 hizo una petición en corte solicitando una pensión para mantener a su hijo. Por su parte Pinault y Hayek comenzaron a salir el mismo año en que Pinault rompió con la modelo. Al año siguiente dieron la bienvenida a su hija Valentina Paloma, quien está por cumplir 16 años en septiembre. En 2009 la pareja contrajo nupcias en una ceremonia íntima celebrada en el cabildo de París. Ese mismo año celebraron una inolvidable boda en Venecia, Italia, de lujo incomparable con su hija Valentina de damita.

