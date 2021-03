Close

Lincoln Palomeque publica primera foto de su hijo Salvador El recién nacido es el segundo hijo del actor colombiano con la modelo y empresaria Carolina Cruz Osorio. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lincoln Palomeque se apoderó de sus redes sociales para publicar este martes la primera imagen de su hijo recién nacido. El bebé lleva por nombre Salvador y es el segundo hijo del actor colombiano con la modelo, presentadora y empresaria Carolina Cruz Osorio. "Hace unos días llegó Salva, estamos felices y agradecidos con Dios porque todo salió perfecto, en estos momentos donde la salud es lo mas importante, Dios te bendiga siempre hijo", expresó el estelar de Santa Diabla y La reina del sur al compartir la imagen donde solo se aprecia la mano del artista tomando los deditos minúsculos de su retoño. En 2017 el galán de la superserie Señora Acero expresó sus ansias porque naciera su primer hijo, Matías. "Estoy supremamente emocionado, feliz y ansioso por tenerlo pronto en mis brazos y empezar a descubrir todo ese sentimiento que los que ya tienen esa experiencia me han dicho que se siente", dijo el artista de 39 años en exclusiva a People en Español. "A uno le cambia mucho la vida con esta linda noticia. Es una bendición, un regalo de Dios". Por cierto, que el 17 de febrero la orgullosa mamá compartió una ecografía en tercera dimensión que revela de manera sorprendente los detalles del rostro del bebé aún no nacido SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y para quienes se preguntan cómo es Lincoln Palomeque como padre, él mismo lo contó a People en Español: "Soy muy protector", dijo. "Desde que empecé a adquirir responsabilidades me dediqué a proteger a mis seres queridos, a velar por ellos, entonces obviamente también voy a ser superprotector con mi hijo". ¡Felicidades a esta bonita familia!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Lincoln Palomeque publica primera foto de su hijo Salvador

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.