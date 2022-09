6 libros infantiles perfectos para celebrar el Mes de la Herencia Hispana Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Loc Coquíes Aún Cantan Credit: Cortesía: Roaring Book Press Estos bellos e inspiradores títulos ensalzan nuestras raíces y son perfectos para compartir con nuestros hijos, ¡dales una mirada! Empezar galería Los coquíes aún cantan Loc Coquíes Aún Cantan Credit: Cortesía: Roaring Book Press A casi cinco años del paso del huracán María llega este inspirador libro escrito por Karina Nicole González e ilustrado por Krystal Quiles. Cuenta la historia de Elena, una niñita que vive en Puerto Rico y lo que ocurre después del paso de la tormenta cuando las icónicas ranitas de la isla dejan de cantar. Publicado por Roaring Book Press. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Chupacarter ChupaCarter de George López Credit: Cortesía Viking Books for Young Readers Una divertida historia escrita por el comediante mexicoamericano George López y Ryan Calejo, e ilustrado por Santy Gutiérrez sobre la amistad que surge entre un niñito recién mudado con sus abuelos y Chupacarter, un extraño personaje. Es una historia con un poderosa mensaje para todos los niños que a veces se sienten fuera de lugar. Publicado por Cortesía Viking Books for Young Readers. 2 de 6 Ver Todo Coming Up Cuban Coming Up Cuban Credit: Cortesía: Scholastic Press "[Es] una historia sobre Cuba; pero [también] es esta idea sobre las familias que son separadas", asegura su autora, la también actriz Sonia Manzano, sobre este apasionante relato de gran actualidad, publicado por Scholastic Press. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Mi Ciudad Canta Mi ciudad canta Credit: Cortesía: Penguin Workshop Este hermoso libro de Penguin Workshop es una carta de amor a la Ciudad de México vista desde los ojos de una niñita. Fue escrito por Cynthia Harmony e ilustrado por Teresa Martínez, autora de Sing With Me: The Story of Selena Quintanilla. 4 de 6 Ver Todo Todo el mundo cabe aquí Todo el mundo cabe aqui Credit: Cortesía: Alfred A. Knopf Books for Young Readers Este bestseller de Alexandra Penfold, ilustrado por Suzanne Kaufman, por fin sale al mercado con traducción en español (Alfred A. Knopf Books for Young Readers) y es perfecto para leer en voz alta con los niños para celebrar la diversidad e inclusión en nuestras sociedades. 5 de 6 Ver Todo ¿Quién fue Celia Cruz? ¿Quién fue Celia Cruz? Credit: Cortesía: RISE x Penguin Workshop Por fin llega la versión al español de esta popular serie sobre personajes históricos que arranca con la historia de la Huarachera de Cuba, Celia Cruz. Es un librito fácil de leer traducido por Yanitzia Canetti con ilustraciones de Stanley Chow, publicado por RISE x Penguin Workshop. A la venta el 8 de noviembre. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

