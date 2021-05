¡Mira qué lindo y grande está el hijito de Fernanda Castillo! Ya han pasado cinco meses desde que Fernanda Castillo debutó como madre con su hijo Liam; el nene ha crecido mucho en este tiempo Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que Fernanda Castillo se convirtió en madre, el pasado 20 de diciembre. Se ha mostrado orgullosa de Liam. Cabe recordar que la actriz vivió un grave episodio de salud, luego de dar a luz, que la obligaron a estar en el hospital por algunas días. Ahora, está completamente recuperada y aprovechó una ocasión especial para dar a conocer una imagen donde se aprecia lo grande y lindo que está su primogénito "A esta misma hora (19:50), hace 5 meses, llegaste a nuestra vida Liam y nos hiciste ¡inmensamente felices!", escribió Castillo en su cuenta de Instagram para acompañar la instantánea, en la cual se ve a la intérprete de Mónica Robles en la teleserie El señor de los cielos sentada con el su bebé en brazos mientras duerme plácidamente en el regazo de su madre. Por su parte, el orgulloso padre, Erik Hayser, también se pronunció. "Mi definición de amor puesta en una imagen", mencionó en la misma red social. La reacción de los internautas fue inmediata ante esta tierna fotografía. "Son lo más perfecto. ¡Felices cinco meses!", mencionó una usuaria. "¡Hay qué cosita más divina", expresó una fanática. "¡¡¡¡¡Hermosura de mamá!!!!! Mil bendiciones a ese pequeñín que Dios les mando especialmente para ustedes Fernanda Castillo y Erik Hayser", dijo una seguidora. Fernanda Castillo y su bebé Liam Credit: Instagram / Fernanda Castillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos famosos como Sebastián Rulli, Zuria Vega, Dulce María, Adriana Louvier y Gaby Espino, entre otros, quisieron expresar su sentir con emoticones y mensajes como "Está hermoso", "belleza", "hermosura" y "bellísimo", por mencionar solo algunos. Fernanda Castillo y Erik Hayser han dejado claro que están disfrutando mucho esta nueva en su vida.

