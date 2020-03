Vídeo del hijo de Leticia Calderón aprendiendo a cocinar se hace viral en plena cuarentena El vídeo ha enternecido por completo las redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luciano, el primogénito de Leticia Calderón, ha enternecido a todos en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus. El adolescente de 16 años le ha robado todo el protagonismo a su famosa mamá tras hacerse viral un vídeo en el que aparece aprendiendo a cocinar. En la grabación podemos ver al menor preparando el desayuno para todos los miembros de su familia mientras escucha con atención las indicaciones que le va dando la actriz mexicana. “Con cuidado, acuérdate de no acercarte mucho al sartén porque está caliente”, le indica Calderón a su primogénito, quien sigue al pie de la letra las recomendaciones de su mamá. La carita de felicidad e ilusión que muestra el adolescente en todo momento mientras cocina ha arrancado más de una sonrisa a través de las redes sociales, donde solo en la cuenta de Instagram del programa Despierta América el vídeo logró sobrepasar las 100 mil reproducciones en una hora. “El mejor video que he visto en toda esta cuarentena”, se puede leer entre los cientos de comentarios que ha generado la grabación en las redes. “Qué bello y ella una tierna madre enseñando a su hijo a ser independiente”, comentó otra persona destacando el excelente desempeño como mamá de Calderón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que la villana de exitosas telenovelas como En nombre del amor y Amor bravío no ha dejado de luchar durante estos 16 años para que su hijo mayor, que tiene Síndrome de Down, tenga el mejor futuro posible y se pueda integrar plenamente en la sociedad. Image zoom Leticia Calderón y sus dos hijos: Luciano y Carlo “Yo como mamá soy el vínculo para ayudarle a él a hacer muchas cosas, pero yo se lo digo a él, ‘tú eres el que está haciendo las cosas’ porque si yo no viera respuesta como mamá […] y ves que no respondes pues te cansas y no lo volverías a hacer. Empecé a trabajar con él desde que tiene 3 meses, pero porque he visto respuesta de él entonces el guerrero es él”, reconocía años atrás la actriz, quien graba actualmente en México la telenovela Imperio de mentiras. Advertisement

