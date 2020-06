Leticia Calderón enseña a su hijo Luciano a afeitarse La actriz mexicana compartió un tierno vídeo a través de sus redes sociales en el que aparece enseñándole a su primogénito, quien tiene síndrome de Down, a rasurarse la cara. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para Leticia Calderón ha sido siempre una prioridad que su hijo Luciano, de 16 años, quien nació con síndrome de Down, sea lo más autosuficiente posible. La reconocida actriz mexicana, que regresó recientemente a los foros de grabación de Televisa San Ángel como parte del elenco de la telenovela Imperio de mentiras, está preparando a su primogénito para que el día de mañana pueda valerse por sí mismo y no tenga que depender de nadie, más que para lo estrictamente necesario. Desde prepararse el desayuno hasta conducir un coche y poder trasladarse de un lugar a otro, la inolvidable protagonista del exitoso melodrama Esmeralda busca dotar a su hijo de todas las herramientas que le ayuden a tener una vida lo más independiente posible. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Prueba de ello es el vídeo que Calderón compartió este lunes a través de su perfil de Instagram en el que aparece enseñándole a su primogénito a rasurarse la cara. "Te ponemos como cremita primero, debes de tener mucho cuidado con la navaja porque corta […]", comienza a explicarle la actriz a su hijo, quien escucha con mucha atención las indicaciones que le va dando su famosa mamá entre nervioso, emocionado y expectante. El tierno vídeo, que solo en la cuenta de Leticia supera las 80 mil reproducciones, ha sido compartido por numerosos medios de comunicación, lo que ha disparado su alcance. "Es usted una madre ejemplar que no limita ninguna capacidad, al contrario las explota al máximo" o "eres una gran madre y tu hijo es maravilloso", se puede leer entre los miles de reacciones que ha generado en redes sociales el emotivo momento entre madre e hija.

Leticia Calderón enseña a su hijo Luciano a afeitarse

