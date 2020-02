Leticia Calderón comparte foto de su hijo pequeño ¡y es la viva imagen de su padre Juan Collado! La actriz ha compartido unas imágenes de su hijo Carlo en su 15 cumpleaños y el parecido con su progenitor es espectacular. ¡Son dos gotas de agua! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Leticia Calderón tiene mucho que celebrar estos días. Primero compartió una preciosa publicación por el cumpleaños de su hijo mayor, Luciano, quien hacía 16 primaveras. La actriz le declaraba su amor junto a una imagen entrañable con su primogénito. Días después le ha tocado el turno a su otro hijo, Carlo. Él cumple 15 y su cambio físico ha sido espectacular. La inolvidable Esmeralda le dedicó unas palabras muy especiales y mostró unas fotografías que demuestran el increíble parecido del adolescente a su padre, Juan Collado. A excepción de sus ojos, que son como los de su preciosa mamá, el joven es la viva imagen de su progenitor. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¿Se puede ser más feliz cuando la felicidad llega doble? Hoy hace 15 años llego a mi vida otro ángel, guerrero, protector, buen hijo, buen hermano. Gracias Carlo por estar siempre conmigo”, le escribió en su perfil de Twitter. Sus dos retoños, ya no tan retoños, han sido su ancla para salir adelante y superar cualquier capítulo triste de su vida. A pesar de la dura situación que vive su ex y actual marido de Yadhira Carrillo al estar en prisión, la actriz prefiere mantenerles al margen de cualquier escándalo y mirar hacia el futuro con positividad. Las sonrisas transparentes de sus hijos demuestran la estabilidad y el espíritu optimista que tienen a pesar de los difíciles momentos que pasa su progenitor. Ese es un tema muy personal que resuelven en la intimidad. Leticia prefiere destacar las cosas bonitas de los dos grandes amores de su vida a los que vive entregada en cuerpo y alma. Advertisement

