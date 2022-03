Lenny Tavárez ya es papá de una nena El cantante Lenny Tavárez dio a conocer que ya tiene a su primera bebé en brazos y muestra tiernas imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Lenny Tavárez confesó a People en Español lo feliz que estaba ante la espera de su primera bebé; incluso reveló cómo se estaban preparando para tan especial momento y dijo que tanto él como su pareja sentimental, Natasha Nazario, "hemos estado enfocados en estar listos para la llegada de la bebé, compramos casa, guagua y yendo a las citas. Ahora, el cantante da a conocer que ya tiene a su nena, Miami Zabelle, en sus brazos. "Miami Zabelle nació el 21 de marzo de 2022 a las 4:29 am. Gracias a Dios y a todos los que estuvieron pendientes", escribió Tavárez en las historias que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Soy el hombre más feliz del mundo". Acompañó el texto con una imagen donde se ven sus brazos cargando a la recién nacida; quien es cubierta del rostro por una rosa roja. En otra, mostró un video donde se va haciendo un recorrido de su antebrazo hasta terminar en parte de la barbilla de la bebé, dejando ver sus labios y nariz. People en Español te muestra la imagen del momento del nacimiento. Lenny Tavarez baby Lenny Tavarez baby | Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Felicidades a mi hermano Lenny Tavárez que se convirtió en papá esta madrugada. Dios te la bendiga para siempre mi bro", comentó cantante Cauty, a también en una de sus historias, lo que Tavárez respondió con un "Muchas gracias hermano Cauty". NO REUSE - Lenny Tavarez y Natasha - embarazo Credit: Danielle Rodas y Landon Roos Por su parte, la orgullosa mamá también le dio la bienvenida a su hijita. "Mi princesa llegó sana y saludable, porque hermosa ya sabíamos", mencionó Nazario en una historia que puso en la misma red social, donde se ve a la chiquilla acostada en una cuna de hospital, envuelta en una sábana blanca con líneas azules y rojas, y cerca de la cama de su mamá. NO REUSE - Lenny Tavarez y Natasha - embarazo Credit: Danielle Rodas y Landon Roos De momento, Lenny Tavárez no ha dado mayores detalles sobre el nacimiento de su primogénita, pero deja en evidencia que está disfrutando de este especial momento.

