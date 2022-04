Lenny Tavárez y Natasha Nazario presentan en exclusiva a su bebé Miami Zebelle. "Sacó las orejas del papá" El cantante puertorriqueño Lenny Tavárez compartió en exclusiva imágenes de su hija Miami Zebelle ¡Para morir de amor! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lenny Tavarez, Natasha Nazario y Miami Zebelle Lenny Tavarez, Natasha Nazario y Miami Zebelle | Credit: Danielle Rodas, Landon Roos En tan solo un mes, la vida de Lenny Tavarez dio un giro radical. "Todas las prioridades cambiaron por completo", confiesa el cantante, quien junto su pareja, la bailarina Natasha Nazario dieron la bienvenida a su hija Miami Zabelle en marzo. "Han sido [semanas] muy intensas, de mucha observación, de tratar de conocer a Miami". Eso sí, lo primero que los padres primerizos observaron es que su bebé heredó muchas cualidades de los dos. "Yo creo que la nena sacó mitad y mitad", asegura el puertorriqueño que en exclusiva presenta la muestra su primera sesión de fotos familiar People en español. "Sacó las orejas del papá, los cachetitos y la quijada de su mamá. Creo que sacó mis ojos, sacó de los dos". Con ustedes, señoras y señores: Miami Zabelle: ¿Cómo ha cambiado tu vida y tu rutina con la llegada de tu bebé? La realidad es que ya por la noche no se duerme más de cuatro horas corridas. Todas las prioridades cambiaron por completo, todas las decisiones se toman alrededor de Miami Zabelle. Lenny Tavarez, Natasha Nazario y Miami Zebelle Lenny Tavarez, Natasha Nazario y Miami Zebelle | Credit: Danielle Rodas, Landon Roos ¿Cómo han sido estas semanas para ti y tu pareja Natasha Nazario? Han sido muy intensas de mucha observación, de tratar de conocer a Miami, aparte de entender el tipo de mirada que ella tiene, cuando tiene hambre, cuando hay que cambiar el pañal, cuando tiene un gas. Y han sido unas semanas de mucha comunicación para poder mantener la calma en medio de tanta responsabilidad porque esto es una nueva responsabilidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿A quién se parece Miami? Yo creo que la nena sacó mitad y mitad. Sacó las orejas del papá, los cachetitos y la quijada de su mamá. Creo que sacó mis ojos, sacó de los dos. Lenny Tavarez, Natasha Nazario y Miami Zebelle Lenny Tavarez, Natasha Nazario y Miami Zebelle | Credit: Danielle Rodas, Landon Roos ¿Qué has aprendido en esta nueva etapa de tu vida? A valorar la atención y el cariño que siempre me dio mi mamá. Poder valorarlo y esas palabras que te dicen: 'Deja que tengas tus hijos para que veas lo mucho que uno los quiere y los protege'. De verdad, que he aprendido a valorar mucho más el tiempo, a respetar el tiempo. He aprendido a no perder el tiempo. Y sí ha cambiado mucho mi personalidad, ella ha sacado el instinto paternal. A donde quiera que voy me siento bien papá. Lenny Tavarez, Natasha Nazario y Miami Zebelle Lenny Tavarez, Natasha Nazario y Miami Zebelle | Credit: Danielle Rodas, Landon Roos ¿Cómo está Natasha? Ella está muy bien, muy saludable, tuvo un embarazo perfecto, fue un parto natural. Está recuperando su figura exageradamente rápido. Se siente bien, ha hecho una excelente labor con mi hija y es superatenta. Lenny Tavarez, Natasha Nazario y Miami Zebelle Lenny Tavarez, Natasha Nazario y Miami Zebelle | Credit: Danielle Rodas, Landon Roos ¿Qué pasará ahora con tus proyectos profesionales? ¡WOW! Ese es un calendario inmenso. Por primera vez siento que voy a tener que ser más organizado que nunca y pues, sábado y domingo trabajo. Lunes, martes, miércoles y jueves, [soy] papá.

