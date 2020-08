Lea Michele ya es mamá y presume por primera vez a su bebé en redes La actriz de la desaparecida serie Glee colgó la primera foto de su bebé, el pequeño Ever Leo, quien llegó al mundo el 20 de agosto. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lea Michele está más que emocionada por el nuevo rol que está desempeñando en su vida: ser la madre de Ever Leo, su primogénito que llegó al mundo la semana pasada. Aunque la actriz se ha guardado los detalles del nacimiento hasta el momento, no quiso dejar a sus seguidores en las redes sociales sin noticias suyas, por lo que compartió una foto de su pequeño a través de su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con una instantánea que muestra el piecito del nuevo miembro de la familia entre sus manos y las de su esposo, el empresario Zandy Reich, la actriz escribió en el texto que acompañó la foto que estaba "agradecida por esta verdadera bendición”. El domingo, una fuente cercana a la pareja le confirmó a PEOPLE que la actriz había dado a luz el 20 de agosto y había elegido Ever Leo como el nombre de su anhelado varoncito. “Todos están felices y saludables y están extremadamente agradecidos”, comentó la fuente. “[Ever] ha sido un bebé bueno hasta ahora”. La noticia del embarazo de la actriz se dio a conocer en abril, cuando una fuente le aseguró a PEOPLE que la estrella de Glee y Reich “siempre desearon ser padres”. Image zoom Tibrina Hobson/Getty Images for Family Equality “¡Voy a tener como mil millones [de hijos]! Principalmente porque siempre odié ser hija única, siempre deseé haber tenido más hermanos”, confesó Michele a la edición inglesa de la revista Glamour en el 2014. La actriz y Reich se casaron en marzo del 2019 en una romántica ceremonia al norte de California frente a unos 200 familiares y amigos cercanos.

